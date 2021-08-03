İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

2021 LGS 1'inci nakil sonuçları açıklandı!

Binlerce öğrencinin merakla beklediği ve 'hangi liseye giderim?' diye sorduğu 2021 LGS 1'inci nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden LGS yerleştirmeye esas 1'inc, nakil atamalarının sorgulama sayfasına girerek hangi liseye atandıklarını öğrenebilirler. İşte, LGS 1'inci nakil sonuçları sorgulama ekranı..

03 Ağustos 2021 Salı 00:31
2021 LGS 1'inci nakil sonuçları açıklandı!
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS tercihleri ile ilgili sonuçlar sonrasında herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için belirlene 2'inci tercih işlemleri 30 Temmuz tarihine kadar tamamlanmıştı. Binlerce öğrencinin merak la beklediği LGS nakil sonuçları ile ilgili ise 2',ni tercih olarak 1. nakil tercih dönemiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir son dakikam duyurusu yaptı ve sonuçları açıkladı.

MEB'in resmi intenet sayfası üzerinden açıklanan sonuçlar için adaylar 'sonuc.meb.gov.tr' adresi yada e-Okul'un resmi intenet adresi üzerinden hangi liseye atandıklarını öğrenebilirler. Yerleştirmeye esas olarak belirlene 1. nakil sonuçlarını aşağıda belirtilen linke tıklayarak kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra öğrenebilirsiniz.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Güncelleme: 03.08.2021 00:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Lgs 1nakil SonuçlarıLgs Tercih SonuçlarıMebSonuç öğrenme Sayfası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
2021-2022 Özel okul devlet teşvikleri başvuruları
2021-2022 Özel okul devlet teşvikleri başvuruları
2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
YKS sonuçları tercih dönemi hangi tarihte başlayacak?
YKS sonuçları tercih dönemi hangi tarihte başlayacak?
17- 18 Temmuz Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı, hangi sınav var?
17- 18 Temmuz Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı, hangi sınav var?
BİLSEM 2021 kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? BİLSEM eğitim kaçıncı sınıfa kadar devam eder?
BİLSEM 2021 kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? BİLSEM eğitim kaçıncı sınıfa kadar devam eder?

Popüler Haberler

Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
TikTok canlı yayın nedir? TikTok'ta canlı yayın nasıl açılır?
Netflix'in Sevgilimden Son Mektup filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
İmza beyannamesi ne kadar süre geçerlidir? 2021 imza beyannamesi ne işe yarar?
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2021 Erken emeklilik için ipuçları
Süper emeklilik sistemi nedir? 2021 Süper emeklilik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
Sosyal medya reklam yasağı ve bant genişliğinin sınırlandırılması nedir?
Benim Adım Melek Cumali diziye geri gelecek mi?
Olmaz Oluversin Gari filminin konusu ne? Olmaz Oluversin Gari oyuncuları kimler?
Netflix Shiny Flakes: 19’unda Uyuşturucu Baronu belgesel filminin konusu nedir?
Yurtdışına çalışmaya nasıl gidilir, yurtdışına çalışmaya gitmenin yolları nelerdir?
2021 yılı rapor onaylama süresi kaç gün?
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Eylül 2021 burç yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.