2021 LGS 1'inci nakil sonuçları açıklandı!

Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS tercihleri ile ilgili sonuçlar sonrasında herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için belirlene 2'inci tercih işlemleri 30 Temmuz tarihine kadar tamamlanmıştı. Binlerce öğrencinin merak la beklediği LGS nakil sonuçları ile ilgili ise 2',ni tercih olarak 1. nakil tercih dönemiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir son dakikam duyurusu yaptı ve sonuçları açıkladı.

MEB'in resmi intenet sayfası üzerinden açıklanan sonuçlar için adaylar 'sonuc.meb.gov.tr' adresi yada e-Okul'un resmi intenet adresi üzerinden hangi liseye atandıklarını öğrenebilirler. Yerleştirmeye esas olarak belirlene 1. nakil sonuçlarını aşağıda belirtilen linke tıklayarak kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra öğrenebilirsiniz.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!