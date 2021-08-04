Altın fiyatlarındaki düşüş 4 Ağustos'ta da sürüyor

Altında Temmuz ayı ortalarında başlayan değer kaybı Ağustos ayında da tüm hızıyla sürüyor. Birçok altın türünde yaşanan bu düşüş yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Cumhuriyet, altını, çeyrek altın, yarım altın ve birçok farklı altın türünde düşüş sürüyor. Özellikle gram altın son 3 ayın en düşüş seviyesini görürken yatırımcıları oldukça üzdü. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte an itibariyle altın fiyatları:

Gram Altın

Alış Fiyatı = 489,44

Satış Fiyatı = 489,53

22 Ayar Bilezik

Alış Fiyatı = 445,19

Satış Fiyatı = 447,95

ONS Altını

Alış Fiyatı = 1.814,26

Satış Fiyatı = 1.814,56

Cumhuriyet Altını

Alış Fiyatı = 3.173

Satış Fiyatı = 3.215

Yarım Altın

Alış Fiyatı = 1.589

Satış Fiyatı = 1.614

Çeyrek Altın

Alış Fiyatı = 794

Satış Fiyatı = 807

Reşat Altını

Alış Fiyatı = 3.205,47

Satış Fiyatı = 3.247,95

Altın fiyatlarındaki düşüşün ana sebebinin FED’in açıklamaları olduğu ifade ediliyor. Enflasyon verilerinin açıklanması ile beraber altınlardaki değer kaybının yaşandığı belirtiliyor.