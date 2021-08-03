Fiat, Egea model araçlarda büyük bir indirim kampanyası başlattı

Son yıllarda Dolar ve Euro’nun Türk Lirası karşılığında değer kazanması ile beraber araç fiyatları da yükselişe geçti. Bu yükseliş sadece sıfır araçlarla sınırlı kalmayıp ikinci el araç fiyatlarına da yansıdı. Hatta son dönemde ikinci el araçların fiyatları sıfır araç fiyatlarına yaklaşmaya başlamıştı. Bazı otomobil şirketleri bu durumu fırsata çevirerek indirimli kampanyalar yapmaya başladı. Bu şirketler arasında Fiat da bulunuyor.

İtalyan araç şirketi Fiat, bazı Egea modellerinde büyük bir indirim kampanyasına gitti. Bu indirimli fiyatların ardından Fiat Egea modellerine talebin en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor. İşte indirimli Fiat Egea araçları:

- Street 1.0 Firefly 100 HP = 209.900 TL

- Street 1.3 M.Jet 95 HP = 219.900 TL

- Urban 1.4 Fire 95 HP = 191.900 TL

- Urban 1.4 Firefly 100 HP = 218.900 TL

- Lounge 1.0 Firefly 100 HP = 278.900 TL

Yapılan indirimlerin ardından insanlar ikinci el araçlar yerine sıfır araçlara yönelecek gibi görünüyor.