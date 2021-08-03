İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Fiat, Egea model araçlarda büyük bir indirim kampanyası başlattı

Sevilen otomobil markası Fiat, Egea model bazı araçlarda büyük bir indirim kampanyası başlattı. Peki Fiat Egea modellerinde ne kadarlık bir indirim uygulanacak? İşte yanıtı…

03 Ağustos 2021 Salı 23:58
Fiat, Egea model araçlarda büyük bir indirim kampanyası başlattı
Takip Et:

Son yıllarda Dolar ve Euro’nun Türk Lirası karşılığında değer kazanması ile beraber araç fiyatları da yükselişe geçti. Bu yükseliş sadece sıfır araçlarla sınırlı kalmayıp ikinci el araç fiyatlarına da yansıdı. Hatta son dönemde ikinci el araçların fiyatları sıfır araç fiyatlarına yaklaşmaya başlamıştı. Bazı otomobil şirketleri bu durumu fırsata çevirerek indirimli kampanyalar yapmaya başladı. Bu şirketler arasında Fiat da bulunuyor.

İtalyan araç şirketi Fiat, bazı Egea modellerinde büyük bir indirim kampanyasına gitti. Bu indirimli fiyatların ardından Fiat Egea modellerine talebin en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor. İşte indirimli Fiat Egea araçları:

 

- Street 1.0 Firefly 100 HP = 209.900 TL

- Street 1.3 M.Jet 95 HP = 219.900 TL

- Urban 1.4 Fire 95 HP = 191.900 TL

- Urban 1.4 Firefly 100 HP = 218.900 TL

- Lounge 1.0 Firefly 100 HP = 278.900 TL

Yapılan indirimlerin ardından insanlar ikinci el araçlar yerine sıfır araçlara yönelecek gibi görünüyor.


Son Güncelleme: 03.08.2021 23:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IndirimFiat Egea
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi vergilerinin ödeme süreleri uzatıldı
Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi vergilerinin ödeme süreleri uzatıldı

Popüler Haberler

Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri
Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır?
Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ve Sorgulanır?
Eylül 2021 burç yorumları
Eşi vefat eden ve eşinden boşanmış olan kadınlar için devlet tarafından verilen destekler 2021
Kurban Bayramı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretsiz mi?
15 Temmuz'da sela saat kaçta okunacak?
SGK grip aşısını karşılar mı? 2021 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
E-devlet ile SGK, SSK Bağkur, emekli maaşına ait bilgi sorgulama işlemi
2021 ilave istihdam teşviki kredisi ve kredi hesaplaması
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Yurtdışına çalışmaya nasıl gidilir, yurtdışına çalışmaya gitmenin yolları nelerdir?
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
SGK'da neden eksik gün çıkıyor? SGK eksik gün bildirim formu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.