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Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?

Memurlar ile memur emeklilerinin dört gözle beklediği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceği vurgusunu yaptı. Peki, memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? Detaylar haberimizde.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:15
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
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4,2 milyon memurla 2,2 milyon memur emeklilerinin dört gözle bekledikleri görüşme gerçekleşti. Hükümetle memur konfederasyonları arasında yapılacak olan ve memurlarla memur emeklilerinin 2021 ile 2023 seneleri arasında alacakları mali ve sosyal hakların belli olacağı 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı.

Görüşmede ortak talepler dikkat çekti

Görüşmelerde Memur-Sen ile Türkiye-Sen’den ortak talepler geldi. Memur-Sen ile Türkiye-Sen hükümetten taban aylığa 600 TL seyyanen zam, 2022 yılında yüzde 21, 2023 yılında yüzde 17 ve her sene yüzde 3 olacak şekilde 2 yılda toplamda yüzde 6 refah yapı artışı talebinde bulundular. Türkiye’nin çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon üstündeki bir noktada konunun görüşüleceğini açıkladı.


Son Güncelleme: 04.08.2021 00:15
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Anahtar Kelimeler:
Memur ZamlarıMemur Emeklisi Zamları
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