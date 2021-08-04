Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?

Görüşmede ortak talepler dikkat çekti
Görüşmelerde Memur-Sen ile Türkiye-Sen’den ortak talepler geldi. Memur-Sen ile Türkiye-Sen hükümetten taban aylığa 600 TL seyyanen zam, 2022 yılında yüzde 21, 2023 yılında yüzde 17 ve her sene yüzde 3 olacak şekilde 2 yılda toplamda yüzde 6 refah yapı artışı talebinde bulundular. Türkiye’nin çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon üstündeki bir noktada konunun görüşüleceğini açıkladı.
Son Güncelleme: 04.08.2021 00:15