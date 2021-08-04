Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?

Görüşmede ortak talepler dikkat çekti

4,2 milyon memurla 2,2 milyon memur emeklilerinin dört gözle bekledikleri görüşme gerçekleşti. Hükümetle memur konfederasyonları arasında yapılacak olan ve memurlarla memur emeklilerinin 2021 ile 2023 seneleri arasında alacakları mali ve sosyal hakların belli olacağı 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı.

Görüşmelerde Memur-Sen ile Türkiye-Sen’den ortak talepler geldi. Memur-Sen ile Türkiye-Sen hükümetten taban aylığa 600 TL seyyanen zam, 2022 yılında yüzde 21, 2023 yılında yüzde 17 ve her sene yüzde 3 olacak şekilde 2 yılda toplamda yüzde 6 refah yapı artışı talebinde bulundular. Türkiye’nin çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon üstündeki bir noktada konunun görüşüleceğini açıkladı.