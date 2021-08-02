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Trafik sigortalarına yeni zam!

Vatandaş zamlara isyan ederken bir yeni zam da araç sahibi olanlara getirildi. 10 milyon araç sahibi vatandaşı ilgilendiren trafik sigortasıyla ilgili zamlı tarifeler Ocak ayında belli olmuştu. Trafik sigortalarına Ağustos ayı itibari ile %1 zam uygulanacak.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:03
Trafik sigortalarına yeni zam!
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Aracı bulunan herkesin araç sigortası yaptırması zorunludur. Trafik sigortasındaki amaç, meydana gelebilecek kazalara karşı 3. Kişileri koruma altına almaktır. Zorunlu trafik sigortasını hiç yaptırmayan veya yenilenme zamanının gelmiş olmasına rağmen poliçelerini yenilememiş olan sürücülerin trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayan sürücülere cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bu kurallara uyulmadığında trafikte yapılan çevirmelerde yetkililere araçları bağlama yetkisi verilmiştir.

En pahalı poliçe hangi ilde ödenecek?

2021’e dair araç gruplarıyla illere göre uygulamaya koyulacak trafik sigortasının ücretleri Ocak ayı içerisinde belirlenmişti. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ile Adana gibi büyük illerde minimum trafik sigortasının poliçesi 327 TL, maksimum trafik poliçesinin fiyatı ise 4065 TL olarak belirlenmiştir.

En düşük primiyse Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Muğla, Sinop, Tokat, Tunceli, Ş. Urfa, Ardahan, Kilis, Osmaniye gibi illerde yaşayan vatandaşlar ödeyecek. Bu doğrultuda en çok prim ödeyecek olan sürücüler İstanbul’daki hasarlı sürücüler olacak.

2021 yılı trafik sigortası oranları

2017 yılı Nisan ayı itibariyle sigorta üretlerinde birden yediye dek basamakla tavan fiyat uygulaması yapılıyor. Tavan fiyatlarsa her ay güncellenmekte. İlk defa araç alarak trafiğe çıkacakların basamağı dörtten başlamaktadır. Sürücüler kazaya karıştıklarından birinci basamağa dek düşüş yaşıyorlar. Peş peşe 3 sene hiçbir kazaya bulaşmayan sürücüler ise yedinci basamağa dek yükselebiliyorlar. Yedinci basamağa yakınlaştıkça sigorta ucuzluyor, bire yakınlaştıkça fiyat artıyor.

Edinilen bilgiler doğrultusunda bu sene Temmuz ile Ağustos aylarında trafik sigortasında %1 oranında zam uygulanacak. İstanbul’da bu ay ilk defa trafiğe çıkacak olan yani dördüncü basamakta bulunacak bir sürücüye kesilecek poliçenin tavanı, araçlar için bin 708 TL olarak hesaplandı. 3 sene ve daha çok kazaya karışmamış olanlar, araçlar için yedinci basamakta 842 TL, ilk defa trafiğe çıkmış olanlarsa bin 532 TL ödeme yapacak. En pahalı olan trafik sigortasıysa birinci basamakta yer alan otobüslerde 26.507 TL olarak İstanbul’da uygulanmakta. Çok fazla kazaya karışmış olan taksilerde de maksimum fiyat yine İstanbul’da 11.059 TL olarak uygulanıyor.

Ortalama fiyatı 777 TL

Bu yılın Ocak ile Mayıs ayları, beş aylık veriler doğrultusunda araç, kamyon, otobüs ve traktör gibi bütün araç grupları hesaplandığında, Mayıs ayının sonundan itibaren ortalama trafik sigortası primi 777 TL. Nisan ayı ortalama fiyatı 796 TL, Mart ayı 808 TL, Şubat ayı 816 TL, Ocak ayıysa 827 TL. Yıl başı itibari ile trafik sigortası fiyatlarında %6.4 düşüş yaşandı..

İstanbul taban ve tavan fiyatları

Hasarsızlık Seviyesi                   Tavan Fiyat

1. Basamak                                3877.00 TL

2. Basamak                                3101.00 TL

3. Basamak                                2326.00 TL

4. Basamak                                1551.00 TL

5. Basamak                                1318.00 TL

6. Basamak                                1085.00 TL

7. Basamak                                  853.00 TL

Ankara taban ve tavan fiyatları

Ankara’da Temmuz ayı Otomobil tipi araçlar için

hasarsızlık seviyesine göre yaklaşık tavan fiyat listesi:

Hasarsızlık Seviyesi               Tavan Fiyat

1. Basamak                            3767.00 TL

2. Basamak                            3014.00 TL

3. Basamak                            2260.00 TL

4. Basamak                            1507.00 TL

5. Basamak                            1281.00 TL

6. Basamak                            1055.00 TL

7. Basamak                              829.00 TL

İzmir taban ve tavan fiyatları

Hasarsızlık Seviyesi              Tavan Fiyat

1. Basamak                           3657.00 TL

2. Basamak                           2926.00 TL

3. Basamak                           2194.00 TL

4. Basamak                           1463.00 TL

5. Basamak                             1243.00 TL

6. Basamak                             1024.00 TL

7. Basamak                            805.00 TL


Son Güncelleme: 02.08.2021 22:03
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Anahtar Kelimeler:
Trafik Sigortası ZamlarıTrafik Sigortası
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