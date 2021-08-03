2021 ilave istihdam teşviki kredisi ve kredi hesaplaması

İlave istihdam teşvik kredisi özel sektörde hizmet veren işletmelerin ek personel alımlarını desteklemek adına verilmektedir. 2008 yılında yürürlüğe giren bu destek kredisi birçok işletmenin başvurduğu ve bu sayede istihdam sayılarını arttırmasını sağlamaktadır.

Söz konusu destek sayesinde işletme sahipleri ilk üç ay boyunca işe alınan personele maaş vermez. İşçi maaşları bu süre içerisinde SGK tarafından karşılanmaktadır.

2021 yılında istihdam teşviki kredisi ve hesaplaması özel sekterdeki birçok iş yeri sahibi tarafından merak ediliyor. İşletmelerin ilk üç ay içinde en az 20 günlük sigortalı çalışması olan işçileri çalıştırmaları halinde SGK prim ödemesi ve vergi ödemelerinden muaf olmaktadır.

İlave istihdam teşviki nedir?

2008 yılında yapılan düzenleme sonucunda özel sektörde istihdam sayısını arttırmak adına işletmelere verilen sigorta prim teşvikleridir. 2021 yılında devlet 20’den fazla teşvik desteği vermektedir. Özelikle pandemi sürecinde bu destekler arttırılmıştır.

Bu destekler 50’nin altında personeli olan işletmelere verilmekte olup, 10 Mayıs 2021 tarihinde TBMM Başkanlığı tarafından süresi uzatılmıştır. Bu destek sayesinde pandemi sürecinin ardından normalleşme sürecinde esnaf ve işletmelere destek olmaktır.

İlave istihdam dâhilinde, uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılması ile bildirim yapılan aydaki sigorta çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi ile fiilen çalıştırılan her bir sigortalı çalışan için fesih yapılamayacak süreyi geçemeyecek şekilde her ay işverenlere sağlanacak olan destektir.

Söz konusu destekten yararlanmak isteyen işletme sahipleri e-SGK sistemi üzerinden başvuru yapabildiği gibi, SGK Müdürlüklerine giderek de başvuru yapabiliyor.

İlave istihdam teşviki kredi başvurusu nasıl yapılır?

İlave istihdam teşviki kredisine başvurular e-SGK sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sisteme giriş yaptıktan sonra destekler bölümünden “İlave istihdam desteği” kısmına giriş yapılmalıdır.

İlave istihdam kredisi nasıl hesaplanır?

2021 yılının Mayıs ayında yürürlüğe giren ilave istihdam desteği kredisi kapsamında işletmelerin durumuna göre kredi fırsatı sunulmaktadır. Kredi miktarı genel olarak aşağıdaki kriterlere göre belirlenmektedir;

Prim desteği tutarı,

İlave istihdam kapsamında olan sigortalı kişinin prim ödeme sayısı 53,67 ile çarpılır,

Bu miktar 30 gün ile çarpılır ve aylık tutar ortaya çıkar.

İlave istihdam teşviki için ne kadar kredi verilir?

Devlet tarafından verilen ilave istihdam teşviki için özel sektördeki alanlara göre değişmektedir. Hizmet verilen alana göre değişen teşviklerin hesaplamaları da farklılık gösterir.

Bilişim ve imalat alanı

Günlük brüt asgari ücret, sigortalının prim ödeme gün sayısı ile çarpılır.

Çıkan sonuca göre ilave istihdam teşviki kredisi verilir.

Her sigortalı için 7.848,00 TL prime esas kazanç tutarı için verilen kredi, damga ve gelir vergisi ile karşılanır.

Toplam miktar 1.280,47 ila 3.119,84 TL arasında olacaktır.

Diğer alanlar

Her sigortalı için prime esas alt kazanç sınırı üstünden hesaplama yapılır.

Tüm primler için 1.103,63 TL’ye 176,84 TL teşvik kredisi ve gelir vergisi karşılanır.

Toplamda verilecek miktar 1.280,47 TL olur.

İlave istihdam teşviki şartları nedir?

Özel sektörde hizmet veren işletmelere verilen ilave istihdam teşviki kredisi almak için işçi ve işveren ayrı ayrı istenen şartlara uygun olmalıdır.

Sigortalı işçinin şartları

Çalışanın işe başlama tarihinden önceki üç ayında 10 gün üzerinden sigortalı olması,

İŞKUR’a kayıtlı olarak işsizliğinin belirtilmesi,

1 Temmuz 2021 ve 30 Haziran arasında özel sektörde istihdam edilmiş olması gerekmektedir.

İşveren için şartlar

İşletmenin işveren ait olması,

SGK bünyesinde aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal sürede teslim edilmesi,

Sigortalıların primlerinin yasal sürece ödenmiş olması,

Başvuru için yasal ödeme sürecinde işyerinin geçmiş sigorta primi, idari para cezası, gecikme cezası gibi borçlarının olmaması,

12 aylık sürece çalışanların sigorta primlerinin ödenmiş olması,

İşe alınan en fazla 5 sigortalı için destek verilmektedir.

İlave kapsamında istihdam edilen sigortalı çalışanlar için ödenmesi gereken sigorta primleri, 30.06.2022 tarihine kadar kullanılacak olan kredi faiz ya da kar payı bakiyesinden düşürülecektir. Düşürülen tutar İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden karşılanacaktır.

Özel sektör faaliyeti yürüten işveren, daha öncesinden başka bir teşvikten yararlanmış ise, ilave istihdam teşviki kredisinden yararlanamaz.

İlave istihdam teşviki başvuru belgeleri?

İlave istihdam teşviki kredisine başvuru yapacak olan işletme sahiplerinin aylık prim belgesi, aylık hizmet belgesi ile SGK’ya başvurması yeterlidir.

İlave istihdam teşviki desteğini kimler alabiliyor?

Mikro ve küçük ölçekli işyerlerinin nakit sorunu çekmeleri durumunda her bir ilave çalışan için Kredi Garanti Fonu kefaleti sayesinde 100 bin TL kredi alma imkanı vardır.

Destek kapsamında alınabilecek en yüksek kredi miktarı 500 bin TL’dir.

Söz konusu destek kredisinin ödemeleri ilk 6 ay geri ödemesiz olmak üzere toplamda 24 ay vadeye yayılır.

İlave istihdam desteği sorgulaması

İlave istihdam teşviki kredisine başvuru yapan kişiler SGK resmi sitesine girerek başvuru sonuçlarını görüntüleyebilir. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-SGK menüsüne giriş yapılır. Ardından Teşvikler bölümüne giriş yapılarak sorgulama yapılmaktadır.