Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizde pandemi dönemi sonrasında devlet tarafından yapılan yardımlar artış gösterdi. Bu yardımlardan biri olan Açık Kapı Yardım’ı için birçok vatandaş araştırma yapıyor. Açık Kapı yardımı ile ihtiyaç sahibi olan kişilere çeşitli yardımlar yapılmaktadır.

Açık Kapı yardım başvurusu nedir?

Açık Kapı yardımı, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan bir yardımdır. Kişilerin bu yardımdan faydalanabilmeleri için öncelikle ihtiyaç sahibi olduklarını kanıtlaması gerekmektedir. başvuru yapacak kişiler, valilikler ve kaymakamlıklardaki açık kapı birimlerine müracaat ederek başvurularını yapabileceklerdir.

Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?

Açık Kapı yardımı başvuru şartları nelerdir?

Açık Kapı yardımı için başvurular valilikler ve kaymakamlıkların yanı sıra intenet üzerinden de yapılmaktadır. Başvuru için https://www.acikkapi.gov.tr/Home/Index sayfasına giriş yapılarak ‘Başvuru Yap’ seçeneğine tıklanarak başvuru işlemi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda intenet üzerinden sorgulama işlemi de yapılabilmektedir.

Açık kapı yardımından faydalanmak isteyen kişilerin bazı şartları taşımaları gerekmektedir. yardım için öncelikli şart, kişinin ihtiyaç sahibi olması ve bunu belgelendirebiliyor olmasıdır. Bu yardım için 17 başlık üzerinden 322 adet ayrı yardım başvuru alınmaktadır.

Açık Kapı yardım başvuru formu nasıl doldurulur?

Açık kapı yardımı için başvuru yapacak kişinin verilen formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması gerekmektedir. formda kimlik numarası ve kimlik seri numarası gibi bilgiler istenmektedir bu nedenle başvuru sahibinin yanında kimlik olması gerekir. Daha sonra istenen kişisel bilgileri de doğru bir şekilde doldurduktan sonra sistem tarafından araştırma başlar ve bu araştırmanın sonucunda kişiye olumlu ya da olumsuz olarak dönüş yapılır.

açık Kapı yardım başvurusu sorgulama

açık kapı yardım başvurusu yaptıktan sonra sorgulamak için e-devlet sistemi kullanılmaktadır. Kişi, başvuru sonrasında 10 içerisinde değerlendirmeye alınır ve bu değerlendirme sonucunda SMS ile bilgilendirme yapılır.