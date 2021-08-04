Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor

Akbank kredi borç transferi kampanyası ile birçok müşteriye düşük faizlerle borçlarını transfer etme imkanı sağlıyor. Akbank müşterileri diğer bankalardan almış olduğu kredi ve kredi kartı borçlarını Akbank Axess’te toplayabiliyor. Geri ödeme koşullarında çeşitli seçenekler sunan Akbank, bu kampanya ile birçok kişiye büyük bir fırsat sağlıyor.

Diğer bankalara ait kredi borçları Akbank’ta taksitlendiriliyor

Başvuru nasıl yapılıyor?

Diğer bankalara kredi borcu bulunan vatandaşlar borçlarının hepsini Axess’te toplayabiliyor. Bu kampanya sayesinde diğer bankalara olan borcunuz kapanmış oluyor.

Akbank müşterisi iseniz şubeye gitmeden mobil bankacılık uygulaması ile kolayca kredi borç transferi başvurusu yapabilirsiniz. Müşteri olmayan kişilerin şubeye gitmesi gerekiyor.

Kredi kartı borç transferinde üst sınır

Bu kapmanya ile Axess sahipleri diğer bankalara olan 200 TL-20.000 TL arasında olan borçlarını transfer ederek 12 taksitle geri ödeyebiliyor. Böylece müşteriler farklı tarihlerde ödemek yerine tek bir kart ve düşük faiz ile borçlarını 12 ay taksit imkanından yararlanarak ödeyebiliyor. Ayrıca Axess’i olan müşterilerin kart limitleri borçlarını transfer edebilecek şekilde belirlenmiştir. Bu limitin üzerinde kredi borcu olan kişiler bankaya başvurarak limit artışı talep etmelidir. Hafta içi 09:00 ile 15-00 arasında kredi kartı borç transferi işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Kampanya ile tüm borçlarınızı 9-12 ay taksitle kapatabilirsiniz.

