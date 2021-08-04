Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!

Burgan Bank dijital hesap açması oldukça kolay ve hızlı. Banka, 27 Mayıs ve 27 Ağustos 2021 tarihlerinde dijital hesap açan müşterilerine Trendyol üzerinden yapacakları ilk 100 TL alışverişlerinde 25 TL indirim kazanma şansı sunuyor.

Burgan Bank Trendyol kampanyası katılım

Trendyol üzerinden yapılacak ilk 100 TL’lik alışverişte 25 TL indirim kazanmak için, Burgan dijital hesap oluşturmak gerekiyor. Hesap oluşturma için de hemen müşteri ol kısmını seçmek gerekiyor. Sonrasında akıllı cihazlara indirilecek Burgan Dijital’in mobil uygulamasını indirerek, başvuru takip adımlarının uygulanması gerekiyor.

Burgan dijital hesap avantajları neler?

Burgan Dijital’la yapılan bütün havale ile EFT işlemleri ücretsiz olarak yapılıyor. Güldüren Hesap uygulaması ile, gündüzleri çekip kullanılan ve geceleri yeniden hesaba yatırılan birikimlerden faiz kazanılabiliyor. Altınla döviz alım satım işlemleri 24 saat boyunca yapılabiliyor.

Adres tanımlamayla T.C. Kimlik No veya e-postanızı, cep telefonunuzu IBAN olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca otomatik ödeme talimatıyla ödemeler otomatik olarak yapılabiliyor.

Burgan dijital Trendyol kampanyasının süresi

Trendyol kampanyası 27 Mayıs-27 Ağustos tarihleri arasında geçerli. Trendyol üzerinden yapılacak ilk 100 TL’lik alışverişe 25 TL indirim kazanabiliyorsunuz.