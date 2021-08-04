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Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?

Kişilerin emekliye ayrılmak için çalıştıkları yerde belirlenmiş olan gün sayısında prim ödemelerini yapmaları gerekiyor. Ancak emeklilik konusunda vatandaşlar tarafından merak edilen birçok detay bulunuyor. Bunlardan birisi de emekli geri ödemeleriyle ilgili detaylar oluyor. Peki, emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir? Merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizde…

04 Ağustos 2021 Çarşamba 01:59
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
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Emekli olabilmek için çalışma gün sayısı, prim ödemesi gibi birçok şart bulunuyor. Bu şartlardan dolayı emekliye ayrılacak kişiler birçok detayı merak ediyor. Peki, emekliler tarafından en çok merak edilen emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan geri ödeme şartları nelerdir? İşte detaylar…

Emekli geri ödemesi ne oluyor?

Emekli geri ödemesi bir diğer ismiyle emekti toptan ödemeleri, çalışan kişinin gün, ödeme primi ve sigorta süresini tamamlamamış olan fakat emekliye ayrılmak için yaş kriterini tamamlamış olan çalışanlara ve aylık bağlanmamış olan kişilere yapılmakta olan ödemelerdir.

Yaş şartını doldurmuş olan kişiler, gün ile prim ödemesi şartlarını doldurmamış olsalar da devlet, bunların günle prim ödemelerini topluca SGK’ya iade edilmesiyle aylık bağlanmasını sağlıyor.

Toptan geri ödeme şartları neler?

SGK’dan toptan geri ödeme alınması için kişilerde birkaç şart aranıyor. Topu ödemelerden yararlanmak için şu şartlar aranıyor;

  • Sigortalı olarak bir yerde çalışmıyor olmak ya da çalışıyor durumda olmamak,
  • Emekliye ayrılmak için gereken yıl şartının tamamlanmış olması. Bu şart erkeklerde 25, kadınlarda 20.

Kimler toptan geri ödemeden yararlanabiliyor?

Prim ödemelerinde eksikler olanlar ya da tamamlamaya imkan bulamayan sigortalı kişiler ödemelerini SGK kurumundan alabilmekteler. Bundan ölmüş olan sigortalı çalışan kişinin çocuklarıyla eşi de başvuru yapabiliyor. Fakat ölmüş olan kişinin toptan ödemesini alacak olanın duy ay da yetim maaşı gibi bir ödeme almıyor olması gerekiyor.

Toptan geri ödemeye başvurmak için talepte bulunan kişi, SGK’ya dilekçe yazıp başvuruda bulunmalı. Talebin onaylanıp onaylanmadığıysa e-devletten görülebiliyor.


Son Güncelleme: 04.08.2021 01:59
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