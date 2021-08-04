Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!

Düğün kredisine başvuru yapmak isteyenler, kendilerine uygun bankayı seçip banka tarafından belirlenmiş olan başvuru yöntemleriyle işlemlerini yapıyorlar. Kredi başvurularına olumlu yanıt alan kişiler 36 aya varan vade imkanı, uygun faiz oranı ve ertelemeli kredi seçenekleri ile işlemlerini yapabilecekler.

Kredilerin onaylanması için başvuru yapan kişilerin bankanın aradığı şartlara uyması gerekiyor. Kişinin kredi notunun yüksek olması ve diğer bankalarda ki ödemelerini sıkıntı olmadan ödüyor olması gerekiyor. Böylece hızlı ve anında para kullanımı yapabilir ve kredisini anında onaylatabilir.

Denizbank’ın 50.000 TL evlilik kredi başvuru detayları

Denizbank, hızlı kredi başvurusu yapılabilecek ve başvuru sonrasında hızlıca onay alınabilecek bankalar arasında yer alıyor. Müşteriler kredi başvuru yaptıkları zaman bankanın aradığı şartlara uygun olurlarsa, anında kredi çekme imkanından yararlanabiliyorlar. 50.000 TL evlilik kredisi almak isteyen herkes, başvuru şartları uygun olduğu zaman anında evlilik kredisine başvuru yapabilirler.

QNB Finansbank’ın 50.000 TL evlilik kredi başvuru detayları

Denizbank evlilik kredisine başvurmak için SMS atmak yeterli. SMS yoluyla başvuru yapacakların Kredim T.C KİMLİK yazıp 3280’e mesaj atması gerekiyor. Kredi başvurusundan sonra banka kişiye beş dakika içinde geri dönüş yapıyor. Bankanın dönüşü olumlu olur yani başvuru kabul edilirse, kişi en yakınında bulunan bankanın şubesine giderek kredisini alabiliyor. SMS yolu dışında, web sitesiyle bankanın şubelerinden de evlilik kredisi başvurularınızı yapabilirsiniz.

Evlilik kredisi çekmek isteyenlerin başvuru yapabileceği bir diğer banka da QNB Finansbank’tır. Bankanın aradığı şartları taşıyan kişiler, kredi çekmek istediklerinde SMS atıp ne kadar kredi çekebilecekleri konusunda bilgi sahibi olabiliyorlar. SMS ile başvuru yapmak için T.C KİMLİK numarası yazdıktan sonra 5030’a mesaj atıp kredi başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.

SMS sonrasında banka beş dakika içerisinde kredi sonucunuzla ilgili size geri dönüş yapacak. Geri dönüş olumlu olursa kredinizi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca, bankanın müşterisi olan ve bankada hesabı bulunan kişiler kredi başvurusu yaparken bankaya ait intenet bankacılığı uygulamasından da yararlanabilirler. Kredi başvurusu kabul edilen müşterilerin başvuruları onaylanınca, şubelere gitmeye gerek kalmadan intenet bankacılığı aracılığı ile kredilerini kullanabiliyorlar.

Ziraat Bankası’nın 50.000 TL evlilik kredi başvuru detayları

Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, 60 aya dek evlilik kredisi imkanı sunuyor. Ziraat Bankası’ndan evlilik kredisi çekmek isteyenlerin başvuru için banka şubelerini kullanması gerekiyor. Yaptıkları başvurular kabul edilen müşteriler kredi onay aldığı anda krediyi kullanma imkanına sahip oluyorlar.

Başvurusu onaylanarak kredi kullanmaya hak kazanan müşteriler, 50.000 TL kredi aldıklarında ödemelerini üç ya da altı ay erteleyerek kullanabiliyorlar.