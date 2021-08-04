Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ve Sorgulanır?

Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu ve Sorgulama

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Sivas Belediyesi Tarafından Ne Tür Yardımlar Sağlanıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına almış pandemi sürecinden ötürü birçok insan yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu durumda olan vatandaşlara belediyeler tarafından yardım sağlanıyor. Anadolu’nun en eski geçmişine sahip illerinden biri olan’ta,olarak vatandaşlarına yardım sağlıyor. Sivas Belediyesi; nakdi, kömür veya gıda gibi birçok konuda yardımlarını vatandaşlarına sürdürüyor. Sivas Belediyesi yardım başvurusu yapan ve onaylanan vatandaşlara belli bir miktarda nakit yardımı yapılmaktadır. Belediyenin yapmış olduğu yardımlar pek çok kişinin ihtiyaçlarını sağlamasında kolaylık sağlıyor

Sivas Belediyesi, korona virüs salgınından ötürü zor durumda kalan, ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çeken ailelere ya da vatandaşlara birçok konuda yardımı sürdürmektedir. Sivas il sınırı içerisinde yaşayanlara hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım yapılmakta. Kişiler kendi ihtiyaçları doğrultusunda belediyeye başvuruda bulunarak yardım alabilmektedir. Bu yardımlar tek seferlik olabileceği gibi devamlı olarak da yapılabilir.

Yapılacak olan yardımların arasında; nakdi, erzak, gıda, yakacak ve giysi yardımları, kira yardımı, yeni doğanlara, yaşlılara ve engellilere ve birçok alanda birçok ihtiyaçlıya durumlarına göre yardım sağlanmaktadır.

Yardım Başvurusu Nasıl Yapabilirim?

Sivas Belediyesi, il sınırı içerisinde ikamet eden herkese yardımda bulunmaktadır. Zor durumda olanlar ve ihtiyaçlarını kendileri karşılayamayacak olanlar Sivas Belediyesi’nin yapmış olduğu yardımlara kolayca bu adresten ulaşabilirler: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671

Sivas Belediyesi’nin yapmış olduğu yardımlara başvuruda bulunmak isteyenler ve yaptıkları başvuru hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler E-Devlet sistemi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve E-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapabilirler. İşlemlerin yapılabilmesi için E-Devlet şifresine sahip olunmalıdır. Hala E-Devlet şifresini almayanlar PTT şubelerine giderek belli bir ücret karşılığında şifrelerine sahip olabilirler.

Sivas Belediyesi yardım başvurusu yapanlar başvurularını tamamladıktan sonra, sorgulama işlemlerini de aynı intenet adresi üzerinden kolayca ulaşabilirler: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671

Başvuruda bulunanların hakkında detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra başvurusu onaylananlara bilgilendirme yapılacaktır. Başvuruların sonuçlandırılması 3 ila 4 haftayı bulabilir.

Sivas Belediyesi tarafından yapılan bu yardımlar hakkında daha fazla ve detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz, Sivas Belediyesi’ni 444 5 844 numarasından arayabilirsiniz.

Sivas Belediyesi Tarafından Yapılan Yardımlardan Yararlanma Şartları Nelerdir?