Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ve Sorgulanır?

Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu ve SorgulamaTüm dünyayı etkisi altına almış pandemi sürecinden ötürü birçok insan yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu durumda olan vatandaşlara belediyeler tarafından yardım sağlanıyor. Anadolu’nun en eski geçmişine sahip illerinden biri olan Sivas’ta, Sivas Belediyesi olarak vatandaşlarına yardım sağlıyor. Sivas Belediyesi; nakdi, kömür veya gıda gibi birçok konuda yardımlarını vatandaşlarına sürdürüyor. Sivas Belediyesi yardım başvurusu yapan ve onaylanan vatandaşlara belli bir miktarda nakit yardımı yapılmaktadır. Belediyenin yapmış olduğu yardımlar pek çok kişinin ihtiyaçlarını sağlamasında kolaylık sağlıyor
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Sivas Belediyesi Tarafından Ne Tür Yardımlar Sağlanıyor?
Sivas Belediyesi, korona virüs salgınından ötürü zor durumda kalan, ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çeken ailelere ya da vatandaşlara birçok konuda yardımı sürdürmektedir. Sivas il sınırı içerisinde yaşayanlara hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım yapılmakta. Kişiler kendi ihtiyaçları doğrultusunda belediyeye başvuruda bulunarak yardım alabilmektedir. Bu yardımlar tek seferlik olabileceği gibi devamlı olarak da yapılabilir.
Yapılacak olan yardımların arasında; nakdi, erzak, gıda, yakacak ve giysi yardımları, kira yardımı, yeni doğanlara, yaşlılara ve engellilere ve birçok alanda birçok ihtiyaçlıya durumlarına göre yardım sağlanmaktadır.
Yardım Başvurusu Nasıl Yapabilirim?
Sivas Belediyesi, il sınırı içerisinde ikamet eden herkese yardımda bulunmaktadır. Zor durumda olanlar ve ihtiyaçlarını kendileri karşılayamayacak olanlar Sivas Belediyesi’nin yapmış olduğu yardımlara kolayca bu adresten ulaşabilirler: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671
Sivas Belediyesi yardım başvurusu yapanlar başvurularını tamamladıktan sonra, sorgulama işlemlerini de aynı intenet adresi üzerinden kolayca ulaşabilirler: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671
Başvuruda bulunanların hakkında detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra başvurusu onaylananlara bilgilendirme yapılacaktır. Başvuruların sonuçlandırılması 3 ila 4 haftayı bulabilir.
Sivas Belediyesi tarafından yapılan bu yardımlar hakkında daha fazla ve detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz, Sivas Belediyesi’ni 444 5 844 numarasından arayabilirsiniz.
Sivas Belediyesi Tarafından Yapılan Yardımlardan Yararlanma Şartları Nelerdir?
- Sivas Belediyesi tarafından yapılan bu yardımlara ulaşmak için belirli şartlar gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığında yardımlardan kolayca yararlanabilirsiniz.
- Belediye tarafından yapılan yardımlar; öksüzlere, kimsesizlere, muhtaçlara, asker ve gazi yakınlarına, işsiz genç ve yaşlılara, belli bir gelire sahip olmayan ihtiyaç sahiplerine yapılmaktadır.
- Başvuruda bulanan veya bulunacak kişilerin kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olması gerekmektedir.
- Yapılan yardımlardan, kişi başı aylık gelirin ortalama olarak asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişiler yararlanabilir.
- Belediyeler, yardım başvurusunda bulunacak kişilerden bazı belgeler talep edilmektedir. Muhtaçlık belgesi, engelli olan kişilerden engelli belgesi gibi.
- Başvuruda bulunan kişilerin detaylı bilgilere ulaşmak için başvuranın yaşadığı yer yakından incelenmektedir.
- Yetkili kişilerin yapmış olduğu incelemeler ve başvuru formunda yazan bilgilerin karşılaştırılmasından sonra karar verilmektedir. Başvurusu onaylananlara konu ile ilgili bilgilendirme yapılmakta ve yardımlar ulaştırılmaktadır. Yardımların ulaştırılma süreci başvuru sürecinin başından ve karar aşamasına kadar olan kısmını kapsamaktadır. Bu süre belediyede olan yoğunluktan dolayı değişiklik gösterebilmektedir. Sivas Belediyesi’ne yardım başvurusunda bulunacak olanlar, tüm bu detayları göz önünde bulundurarak başvuru yapmalılardır.