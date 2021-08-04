İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ve Sorgulanır?

Belediyeler ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. Sivas Belediyesi de ihtiyaç sahibi olanlara birçok konuda destek vermektedir. Sivas Belediyesi'nin de yapmış olduğu bu yardımlardan yararlanmak isteyenler için yapması gerekenler haberimizde.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:16
Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ve Sorgulanır?
Takip Et:

Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu ve Sorgulama

Tüm dünyayı etkisi altına almış pandemi sürecinden ötürü birçok insan yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu durumda olan vatandaşlara belediyeler tarafından yardım sağlanıyor. Anadolu’nun en eski geçmişine sahip illerinden biri olan Sivas’ta, Sivas Belediyesi olarak vatandaşlarına yardım sağlıyor. Sivas Belediyesi; nakdi, kömür veya gıda gibi birçok konuda yardımlarını vatandaşlarına sürdürüyor. Sivas Belediyesi yardım başvurusu yapan ve onaylanan vatandaşlara belli bir miktarda nakit yardımı yapılmaktadır. Belediyenin yapmış olduğu yardımlar pek çok kişinin ihtiyaçlarını sağlamasında kolaylık sağlıyor

.

Sivas Belediyesi Tarafından Ne Tür Yardımlar Sağlanıyor?

Sivas Belediyesi, korona virüs salgınından ötürü  zor durumda kalan, ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çeken ailelere ya da vatandaşlara birçok konuda yardımı sürdürmektedir. Sivas il sınırı içerisinde yaşayanlara hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım yapılmakta. Kişiler kendi ihtiyaçları doğrultusunda belediyeye başvuruda bulunarak yardım alabilmektedir. Bu yardımlar tek seferlik olabileceği gibi devamlı olarak da yapılabilir.

Yapılacak olan yardımların arasında; nakdi, erzak, gıda, yakacak ve giysi yardımları, kira yardımı, yeni doğanlara, yaşlılara ve engellilere ve birçok alanda birçok ihtiyaçlıya durumlarına göre yardım sağlanmaktadır.

Yardım Başvurusu Nasıl Yapabilirim?

Sivas Belediyesi, il sınırı içerisinde ikamet eden herkese yardımda bulunmaktadır. Zor durumda olanlar ve ihtiyaçlarını kendileri karşılayamayacak olanlar Sivas Belediyesi’nin yapmış olduğu yardımlara kolayca bu adresten ulaşabilirler: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671

Sivas Belediyesi’nin yapmış olduğu yardımlara başvuruda bulunmak isteyenler ve yaptıkları başvuru hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler E-Devlet sistemi üzerinden, T.C.  kimlik numaraları ve E-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapabilirler. İşlemlerin yapılabilmesi için E-Devlet şifresine sahip olunmalıdır. Hala E-Devlet şifresini almayanlar PTT şubelerine giderek belli bir ücret karşılığında şifrelerine sahip olabilirler. 

Sivas Belediyesi yardım başvurusu yapanlar başvurularını tamamladıktan sonra, sorgulama işlemlerini de aynı intenet adresi üzerinden kolayca ulaşabilirler: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671

Başvuruda bulunanların hakkında detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra başvurusu onaylananlara bilgilendirme yapılacaktır. Başvuruların sonuçlandırılması 3 ila 4 haftayı bulabilir.

Sivas Belediyesi tarafından yapılan bu yardımlar hakkında daha fazla ve detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz, Sivas Belediyesi’ni 444 5 844 numarasından arayabilirsiniz. 

Sivas Belediyesi Tarafından Yapılan Yardımlardan Yararlanma Şartları Nelerdir?

  • Sivas Belediyesi tarafından yapılan bu yardımlara ulaşmak için belirli şartlar gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığında yardımlardan kolayca yararlanabilirsiniz. 
  • Belediye tarafından yapılan yardımlar; öksüzlere, kimsesizlere, muhtaçlara, asker ve gazi yakınlarına, işsiz genç ve yaşlılara, belli bir gelire sahip olmayan ihtiyaç sahiplerine yapılmaktadır.
  • Başvuruda bulanan veya bulunacak kişilerin kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olması gerekmektedir. 
  • Yapılan yardımlardan, kişi başı aylık gelirin ortalama olarak asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişiler yararlanabilir.
  • Belediyeler, yardım başvurusunda bulunacak kişilerden bazı belgeler talep edilmektedir. Muhtaçlık belgesi, engelli olan kişilerden engelli belgesi gibi.
  • Başvuruda bulunan kişilerin detaylı bilgilere ulaşmak için başvuranın yaşadığı yer yakından incelenmektedir.
  • Yetkili kişilerin yapmış olduğu incelemeler ve başvuru formunda yazan bilgilerin karşılaştırılmasından sonra karar verilmektedir. Başvurusu onaylananlara konu ile ilgili bilgilendirme yapılmakta ve yardımlar ulaştırılmaktadır. Yardımların ulaştırılma süreci başvuru sürecinin başından  ve karar aşamasına kadar olan kısmını kapsamaktadır. Bu süre belediyede olan yoğunluktan dolayı değişiklik gösterebilmektedir. Sivas Belediyesi’ne yardım başvurusunda bulunacak olanlar, tüm bu detayları göz önünde bulundurarak başvuru yapmalılardır.

Son Güncelleme: 04.08.2021 00:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu Ve SorgulamaSivas BelediyesiSivas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
2021 ilave istihdam teşviki kredisi ve kredi hesaplaması
2021 ilave istihdam teşviki kredisi ve kredi hesaplaması
Binance nasıl kullanılır? Binance platformu nedir?
Binance nasıl kullanılır? Binance platformu nedir?

Popüler Haberler

Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri
Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır?
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı nerede çekildi, oyuncuları kimler? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı konusu ve oyuncuları
Kazara Aşk dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Polonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ve Sorgulanır?
2021 ilave istihdam teşviki kredisi ve kredi hesaplaması
Aşk Mantık İntikam dizisi Ozan kim? İlhan Şen kim, kaç yaşında?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Üç Kuruş dizisine Çukur dizisinden bomba transferler! İşte Üç Kuruş dizisi oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.