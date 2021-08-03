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Bodrum Yeniköy’de sitler tahliye ediliyor! Yangın 500 metre yakında

Bodrum’da devam eden orman yangınları etki alanını giderek arttırıyor. Alevler Bodrum’un Yeniköy Mahallesi’nde bulunan sitelere yaklaşıyor. Görevliler siteyi boşaltırken, hava ve kara destekli çalışmalar devam ediyor.

03 Ağustos 2021 Salı 12:44
Bodrum Yeniköy’de sitler tahliye ediliyor! Yangın 500 metre yakında
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Bodrum’da devam eden yangın Yeniköy Mahallesi’ne doğru ilerliyor. Görüntülere bakıldığında alevler rüzgarı etkisiyle mahalledeki siteye doğru ilerliyor. Ekipler yangına hava ve karadan müdahale ederken, sitede yaşayan vatandaşlar tahliye ediliyor.

3 helikopter ile yangına müdahale edilirken üç ayrı noktadan yangının yerleşim yerine ulaşmaması için büyük çaba sarf ediliyor. Alevler siteye yaklaşık 500 metre uzaklıkta görünüyor. Vatandaşlar büyük bir endişe içinde evlerini terk ediyor.


Son Güncelleme: 03.08.2021 12:44
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Anahtar Kelimeler:
YeniköyYangınBodrum
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