Milas'taki termik santralde büyük tehlike! Alevler 500 metrede..

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınları bölgede bulunan termik santrale doğru ilerlemeye başlamıştı. Büyük güvenlik önlemlerinin alındığı termik santralde tehlikenin hala olduğu bildirildi.

Santrale ulaşmasını engellemek isteyen ekipler yangını söndürmek için başlattığı çalışmalarda yangının kontrol altına alındığını bildirmişlerdi. Fakat, bölgede rüzgar tekrar hızlanınca alevlerin yeniden büyüdüğü öğrenildi. Yetkililer santral ile alevlerin arasında yaklaşık 500 metrelik bir alanın olduğunu söylediler.