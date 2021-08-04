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Milas'taki termik santralde büyük tehlike! Alevler 500 metrede..

Muğla Milas'ta bulunan termik santrale doğru ilerleyen alevlerin kontrol altına alındığı bilgisi sonrası rüzgarın etkisiyle alevlerin tekrar büyüdüğü bildirildi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:20
Milas'taki termik santralde büyük tehlike! Alevler 500 metrede..
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Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınları bölgede bulunan termik santrale doğru ilerlemeye başlamıştı. Büyük güvenlik önlemlerinin alındığı termik santralde tehlikenin hala olduğu bildirildi.

Santrale ulaşmasını engellemek isteyen ekipler yangını söndürmek için başlattığı çalışmalarda yangının kontrol altına alındığını bildirmişlerdi. Fakat, bölgede rüzgar tekrar hızlanınca alevlerin yeniden büyüdüğü öğrenildi. Yetkililer santral ile alevlerin arasında yaklaşık 500 metrelik bir alanın olduğunu söylediler.


Son Güncelleme: 04.08.2021 16:20
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Anahtar Kelimeler:
YangınTermik SantralMilasMuğla
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