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Orman yangınlarında son durum! Bakan Pakdemirli, yangın bölgeleri bilgilerini paylaştı..

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarında gelinen son durumlar hakkında detaylı bilgiler paylaştı. 137 yangının kontrol altına alındığını söyleyen Bakan Pakdemirli, 6 ilde 13 yangının devam ettiğini aktardı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:14
Orman yangınlarında son durum! Bakan Pakdemirli, yangın bölgeleri bilgilerini paylaştı..
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Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi son hızıyla devam ederken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak orman yangınlarındaki son durum hakkında detaylı bilgiler verdi. Orman yangınlarının sayısı hakkında da bilgi veren Bakan Pakdemirli, son 6 günde 32 ayrı ilde toplam 137 yangının kontrol altına alındığını belirterek, 6 ilde 13 yangının halen devam ettiğini açıkladı.

28 Temmuz tarihinde başlayan ve bir çoğu kontrol altına alınan orman yangınlarının detaylı durumunu paylaşan Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'nın Karaisalı ilçesinde başlayan toplam 23 yangından 1'inin, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçeleriyle Demre ilçesinde 18 yangından 3'ünün, Muğla'nın Marmaris, Kavaklıdere, Köyceğiz ve Milas'ın yanı sıra Seydikemer ilçesindeki 12 yangından 6'sının devam ettiğini belirterek, İzmir Buca'daki 11 yangından 1'i, Denizli Güney'deki 2 yangından 1'inin halen kontrol altına alınamadığını söyledi.

6 ilde toplam 13 yangının devam ettiğini aktaran Bakan Bekir Pakdemirli, yangınlarda toplamda 16 uçağın, 9 İHA'nın, 51 helikopterin ve 1 insansız helikopterin havadan, 805 arazöz ve su tankerlerinin de 150 iş makinası ile birlikte karadan 5 bin 200 personelle müdahale ettiğini aktardı.

 

 


Son Güncelleme: 02.08.2021 22:14
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Anahtar Kelimeler:
Son DurumOrman YangınlarıYangın TablosuBekir PakdemirliTarım Ve Orman Bakanlığı
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