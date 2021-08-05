İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Şehirler arası otobüsler dolmuş usulü sisteme geçiyor!

Şehirler arası yolculuk yapan otobüs firmaları yeni bir döneme geçiyor. Tek bir dernek çatısı altında toplanacak olan firmalar boş koltuk ve kaçak yolcu problemini kendi içlerinde çözüme kavuştururken aynı zamanda dolmuş usulü sistemde çalışmaya başlayacak.

05 Ağustos 2021 Perşembe 14:47
Şehirler arası otobüsler dolmuş usulü sisteme geçiyor!
Takip Et:

Pandemi sürecinin en çok etkilediği sektörlerden biri olan şehirler arası yolcu taşımacılığında otobüs işletme sahipleriyle yöneticiler yeni bir karara imza attılar. Süreç içerisinde neredeyse yüzde 60 iş kaybına uğrayan şehirler arası otobüs firmalarının tek bir denek çatısı altında toplanılması yönünde alınan kararın yanı sıra, otobüslere dolmuş usulü sistemi de getirilecek.

Buna göre aynı güzergah tarafına gidecek olan otobüslerin 3-5 yolcu ile değil de dolmuş gibi tam kapasiteyle sefer yapmaları sağlanacak. Böylelikle firmalar boş koltuk ve kaçak yolcu problemini kendi içlerinde çözüme kavuşturmuş olacaklar.

Otobüs firmaları işletmecileriyle bir toplantı düzenleyerek söz konusu kararları alan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, kurulacak olan denekle birlikte sektördeki sıkıntıları devletten yardım beklemeden kendi içlerinde çözebileceklerini söyledi. Şehirler arası otobüsleri tam kapasite ile sefere yollayarak firmaların üçer beşer yolcu ile seyahat etmek zorunda kalmayacaklarını dile getiren Yılmaz, sağlanacak olan ek gelir ile de müşteri memnuniyeti için harcayacaklarını belirtti. Kaçak yolcularında kendileri için büyük sıkıntı olduğunu belirten Halil İbrahim Yılmaz, kimliği ve pasaportu olmayan yolcularında doğu bölgelerinden batı bölgelerine fahiş fiyatlarla taşındığını ve insan kaçakçılığına giren bu durumu da bu sayede düzelteceklerini kaydetti.


Son Güncelleme: 05.08.2021 14:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Dolmuş Usulüşehirler Arası OtobüsYeni Dönem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?
15 Temmuz kaç yılında oldu?
15 Temmuz kaç yılında oldu?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu

Popüler Haberler

Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
TikTok canlı yayın nedir? TikTok'ta canlı yayın nasıl açılır?
Netflix'in Sevgilimden Son Mektup filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Yurtdışına çalışmaya nasıl gidilir, yurtdışına çalışmaya gitmenin yolları nelerdir?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gece tırnak kesilir mi, gece tırnak kesmek günah mıdır?
Migroskop 1-14 Temmuz 2021 Fırsatları
Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Üç Kuruş dizisine Çukur dizisinden bomba transferler! İşte Üç Kuruş dizisi oyuncuları
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
SGK'da neden eksik gün çıkıyor? SGK eksik gün bildirim formu nedir?
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.