Şehirler arası otobüsler dolmuş usulü sisteme geçiyor!

Pandemi sürecinin en çok etkilediği sektörlerden biri olan şehirler arası yolcu taşımacılığında otobüs işletme sahipleriyle yöneticiler yeni bir karara imza attılar. Süreç içerisinde neredeyse yüzde 60 iş kaybına uğrayan şehirler arası otobüs firmalarının tek bir denek çatısı altında toplanılması yönünde alınan kararın yanı sıra, otobüslere dolmuş usulü sistemi de getirilecek.

Buna göre aynı güzergah tarafına gidecek olan otobüslerin 3-5 yolcu ile değil de dolmuş gibi tam kapasiteyle sefer yapmaları sağlanacak. Böylelikle firmalar boş koltuk ve kaçak yolcu problemini kendi içlerinde çözüme kavuşturmuş olacaklar.

Otobüs firmaları işletmecileriyle bir toplantı düzenleyerek söz konusu kararları alan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, kurulacak olan denekle birlikte sektördeki sıkıntıları devletten yardım beklemeden kendi içlerinde çözebileceklerini söyledi. Şehirler arası otobüsleri tam kapasite ile sefere yollayarak firmaların üçer beşer yolcu ile seyahat etmek zorunda kalmayacaklarını dile getiren Yılmaz, sağlanacak olan ek gelir ile de müşteri memnuniyeti için harcayacaklarını belirtti. Kaçak yolcularında kendileri için büyük sıkıntı olduğunu belirten Halil İbrahim Yılmaz, kimliği ve pasaportu olmayan yolcularında doğu bölgelerinden batı bölgelerine fahiş fiyatlarla taşındığını ve insan kaçakçılığına giren bu durumu da bu sayede düzelteceklerini kaydetti.