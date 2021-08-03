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Son dakika Denizli’de yangın

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın çıkan illere son olarak Denizli’de eklendi. Yangın çıkan ormanlık alana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

03 Ağustos 2021 Salı 14:12
Son dakika Denizli’de yangın
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Yangın çıkan bölgelere bir yenisi daha eklendi. Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Honaz Dağ Milli Parkı yakınındaki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Son günlerde ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınlara ilişkin çok sayıda iddia ortaya atılıyor. Yangın çıkan bölgelerde yetkililer sabotaj girişimlerine karşı ormanlık alanlarda nöbet tutmaya başladı. Bazı bölgelerde vatandaşlarda nöbet tutuyor. 


Son Güncelleme: 03.08.2021 14:12
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Anahtar Kelimeler:
PamukkaleYangınDenizli
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