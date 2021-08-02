Seren Serengil isyan etti: ”Bunların Babası Belli Değil Şerefsizler!”

Sosyal medya hesabında tüm yaşamını sergileyen Seren Serengil, sevgilisi ve köpekleriyle çıktığı tatilin her anını paylaşmayı ihmal etmiyor. Sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Serengil, ülkemizde yaşanan orman yangınına da sessiz kalmadı ve yangının ortaya çıkışıyla ilgili değişik bir teori ortaya attı.

Bunların babası belli değil, şerefsizler!

Güzel sonucu, yangınların ülkemizi bölmek isteyen ve Türk bayrağını indirmeye çalışan hainler tarafından çıkartıldığını iddia etti. Bu yangını çıkartanlar için ağzına geleni söyleyen Serengil, ”Bunların babası belli değil ya! Ormanda onları arıyorlar, ormanda kanı bozuk köpekler. Bak bu bayrak hep dalgalanacak, böyle siz de dağlarda, inlerde gebereceksiniz. Allah’ın cahilleri bu bayrağa itaat edeceksin, anan seni kimden peydahladıysa git hıncını ondan al!” dedi. Sinirinden ne yapacağını bilemeyen sunucu, OHAL ilan edilmesini istedi.