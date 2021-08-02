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Afra Saraçoğlu’nun yeni aşkı belli oldu: Mert Yazıcıoğlu'nu kıskandıracak paylaşım!

Afra Saraçoğlu, yer aldığı projelerle ve aşk hayatı ile sık sık gündem oluyor. Sosyal medyada son zamanların en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, Instagram hesabından paylaştığı bir hikaye ile takipçilerini şaşırttı. Peki genç oyuncunun yeni aşkı kim?

02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:01
Afra Saraçoğlu’nun yeni aşkı belli oldu: Mert Yazıcıoğlu'nu kıskandıracak paylaşım!
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Son dönemlerin en genç oyuncularından Afra Saraçoğlu, yer aldığı projelerde gösterdiği performans ile izleyenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım ile görenleri şaşırttı. Peki Afra’nın yeni aşkı kim?

Yeşilçam çok sevildi

Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı yeni dizi Blu TV’nin en sevilen dizilerinden biri oldu. Yeşilçam dizisinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Selin Şekerçi ve Afra Saraçoğlu yer alıyor. Dizinin sezon finali ile çekimlere kısa bir ara veren oyuncular, kendilerini tatil beldelerine attı. Afra Saraçoğlu da erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile tatilin tadını çıkardı. Tatil pozları gündem olan Afra, takipçilerinden beğeni topladı.

Çok yakıştırılıyorlar

Aşk 101’in sevilen yüzü Mert Yazıcıoğlu, pek çok dizide rol almış ve adını duyurmayı başarmış genç oyunculardan biri. Afra ile uzun zamandır birlikteliklerine devam eden Mert Yazıcıoğlu, hem sevgili hem de arkadaş gibi. İkilinin paylaşımlarından birbirleri ile oldukça iyi zaman geçirdiği anlaşılıyor. Afra, geçtiğimiz saatlerde hikayesinde tek aşkının Mert Yazıcıoğlu olmadığını belirten bir paylaşımda bulundu.

Kavuşuldu

Tatilde iken uzun süre ayrı kaldığı köpeği ile bir araya gelen Afra Saraçoğlu, köpeğine kavuşmanın mutluluğunu, takipçileri ile paylaşıyor. Köpeğini öpücüklere boğan Afra, bu fotoğraf ile Mert Yazıcıoğlu’nu kıskandıracak gibi gözüküyor.


Son Güncelleme: 02.08.2021 22:01
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Anahtar Kelimeler:
YeşilçamAşk 101Mert YazıcıoğluAfra Saraçoğlu
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