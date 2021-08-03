İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Ahmet Kural ve Çağla Gizem çiftini evlilik kararı aldı!

Ahmet Kural’la avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik 2 yıldır mutlu bir beraberlik yaşıyor. Uzun zamandır birlikte olan çiftin ne zaman evleneceği merak edilirken, sevindirici haber bugün geldi. Çift evlilik kararı aldıklarını ve Zekeriyaköy’deki evlerini tadilat ettirdiklerini açıkladı. İşte detaylar…

03 Ağustos 2021 Salı 23:58
Ahmet Kural ve Çağla Gizem çiftini evlilik kararı aldı!
Takip Et:

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik çifti sosyal medyadan birlikte çekindikleri kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor. Uzun zamandır birlikte olan çift bugün evlilik kararı aldıklarını açıkladı. Evlilik kararı sonrasında birlikte yaşayacakları evlerini tadilat ettirmek için kolları sıvayan Ahmet Kural kesenin ağzını açtı.

Birkaç gün önce sevilen çift, yakın arkadaşları Şinasi Yutrsever’le eşi Ferihan Kaya ile Bodrum’da bir araya gelmiş ve çift olarak tatil keyfi yapmışlardı.

Daha öncesinde de Torba’daki bir otelin denizinde kameralara yansıyan çiftten Çağla hanım, Ahmet Kural’a “Aşkım elimi tut” diyerek seslenmişti. Kural ise sevgilisinin elini tutmuş ve ona sarılmıştı.

İkilinin uzun zamandır beklenen evlilik kararını alması hayranlarını oldukça sevindirdi.


Son Güncelleme: 03.08.2021 23:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural EvleniyorAhmet Kural Ve çağla Gizem Evlilik KararıAhmet Kural Ve çağla Gizem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri
Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır?
Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ve Sorgulanır?
Eylül 2021 burç yorumları
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Star TV'de 2 Temmuz 2021 Cuma tarihinde ne var? Star TV 2 Temmuz 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
MEB öğretmenler için il içi atama takvimi 2021
28 Haziran 2021 Pazartesi günü Star TV yayın akışı
Rüyada dondurma yemek görmek görmek neye işaret eder? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamları ve yorumları
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Aşk Mantık İntikam dizisi Ozan kim? İlhan Şen kim, kaç yaşında?
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Üç Kuruş dizisine Çukur dizisinden bomba transferler! İşte Üç Kuruş dizisi oyuncuları
Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.