Ahmet Kural ve Çağla Gizem çiftini evlilik kararı aldı!

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik çifti sosyal medyadan birlikte çekindikleri kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor. Uzun zamandır birlikte olan çift bugün evlilik kararı aldıklarını açıkladı. Evlilik kararı sonrasında birlikte yaşayacakları evlerini tadilat ettirmek için kolları sıvayan Ahmet Kural kesenin ağzını açtı.

Birkaç gün önce sevilen çift, yakın arkadaşları Şinasi Yutrsever’le eşi Ferihan Kaya ile Bodrum’da bir araya gelmiş ve çift olarak tatil keyfi yapmışlardı.

Daha öncesinde de Torba’daki bir otelin denizinde kameralara yansıyan çiftten Çağla hanım, Ahmet Kural’a “Aşkım elimi tut” diyerek seslenmişti. Kural ise sevgilisinin elini tutmuş ve ona sarılmıştı.

İkilinin uzun zamandır beklenen evlilik kararını alması hayranlarını oldukça sevindirdi.