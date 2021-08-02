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Alişan ve Buse Varol TV8 ekranlarında olacak!

Alişan ve Demet Akalın'ın sunduğu programın bitmesinin ardından müjdeli haber geldi. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Alişan'a TV8 ekranlarında kiminle program yapmasını teklif etti? Alişan teklifi kabul etti mi? Programın içeriği ne olacak? Merak edilen tüm soruların yanıtı işte burada!

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:51
Alişan ve Buse Varol TV8 ekranlarında olacak!
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TV8 sahibi Acun Ilıcalı, Alişan'a öyle bir teklif yaptı ki duyan herkes şok oldu. TV8 ekranlarında Alişan ve eşi Buse Varol'a birlikte sunacakları bir program yapmaları için teklif sundu. 

Yakın zamanda kardeşi Selçuk Tektaş korona virüs nedeniyle kısa zaman önce vefat etti. Ölüm haberi tüm camiayı yasa boğdu. Kardeşi Alişan, ''Seni görememek beni delirtiyor'' sözleriyle acısını paylaştı. 

Programın içeriğinin yarışma olacağı yönünde söylentiler var. Kardeşinin vefatının ardından zor bir dönemden geçen Alişan için manevi olarak kendini daha çabuk toparlaması adına böyle bir teklifle giden Ilıcalı, Alişan'ın sunuculuk yeteneğinin çok iyi olduğuna değinerek sunuculuğundan yararlanmak istiyoruz diye açıklama yaptı. 

Program teklifini kabul eden Alişan ve Buse Varol, Eylül ayı içerisinde programın yayın çizelgesi belli olacağı açıklandı. 


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:51
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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıTv8Buse VarolAlişan
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