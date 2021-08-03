Bakın Beren Saat Ekranlara Nasıl Dönüş Yapıyor!

Beren saat, ekranlarda görmeyi sevdiğimiz isimlerden birisi. Hangi projede yer alsa duruşuyla, oyunculuğuyla harikalar yaratmakta. En son projesi olan Atiye dizisiyle ekranlara gelmişti. Mehmet Günsür ile başrollerini paylaştığı Atiye dizisinden sonra yeni bir proje için kollarını sıvadığı görülüyor. Güzel oyuncu yer alacağı yeni projesinin haberini Instagram hesabından paylaştığı bir hikayeyle sevenlerine duyurdu.

Atiye Dizisi Çok Sevilmişti

Son zamanların popüler dizi ve film platformu olan Netflix’in bünyesinde son yıllarda Türk yapımı film ve diziler yer almaya başladı. Aşk 101, Son Yaz, Atiye gibi birçok yapım dünyada da ilgi gördüler. Uzun bir sürenin ardından Beren Saat’i Atiye dizisiyle ekranlarda gördük. Geçtiğimiz aylarda 3. sezonunu Netflix’te yayınlayan Atiye dizisi final sezonuyla ekranlara veda etti. Yapım, izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not aldı. Mehmet Günsür ve Beren Saat’i partner olarak izlemek muazzam bir keyif verdi denilebilir. Dizinin finalinden sonra Mehmet Günsür ailesiyle birlikte tatil yaparken, aksine Beren Saat yeni projeler için kolları sıvamış gibi görünüyor. Paylaşmış olduğu Instagram hikayesi ile bizleri heyecanlandıran Beren Saat, her defasında da sevenlerini şaşırtmayı başarıyor.

Yeni Projesi Çok Konuşulacak Gibi

Beren Saat, yapmış olduğu son paylaşımıyla dünyanın en büyük araç firmalarından biri olan BMW ile anlaştığını duyurdu. BMW’nin yeni reklam yüzü olan Beren Saat, firmanın ona göndermiş olduğu güller ile gelen "Sevgili Beren Hanım, sizinle birlikte iş birliği gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluyuz. Çekimlerdeki hassasiyetiniz, desteğiniz ve güler yüzünüz için çok teşekkür ederiz. Sevgiler.” yazılı notu hesabından paylaşarak takipçilerini heyecanlandırmayı başardı. Bizde buradan Beren Saat’e başarılarının devamı dileyip, yeni projesi için onu tebrik ediyoruz.

