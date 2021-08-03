İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Bakın Beren Saat Ekranlara Nasıl Dönüş Yapıyor!

Elini hangi işe atsa harikalar yaratan Beren Saat’in ekranlara geri döneceği konuşuluyor. Hesabından paylaştığı son gönderiye yeni bir projeye başladığını duyurdu. Güzel oyuncunun ekranlara nasıl bir geri dönüş yapacağı ise merak konusu.

03 Ağustos 2021 Salı 14:12
Bakın Beren Saat Ekranlara Nasıl Dönüş Yapıyor!
Takip Et:

Beren saat, ekranlarda görmeyi sevdiğimiz isimlerden birisi. Hangi projede yer alsa duruşuyla, oyunculuğuyla harikalar yaratmakta. En son projesi olan Atiye dizisiyle ekranlara gelmişti. Mehmet Günsür ile başrollerini paylaştığı Atiye dizisinden sonra yeni bir proje için kollarını sıvadığı görülüyor. Güzel oyuncu yer alacağı yeni projesinin haberini Instagram hesabından paylaştığı bir hikayeyle sevenlerine duyurdu. 

Atiye Dizisi Çok Sevilmişti

Son zamanların popüler dizi ve film platformu olan Netflix’in bünyesinde son yıllarda Türk yapımı film ve diziler yer almaya başladı. Aşk 101, Son Yaz, Atiye gibi birçok yapım dünyada da ilgi gördüler. Uzun bir sürenin ardından Beren Saat’i Atiye dizisiyle ekranlarda gördük. Geçtiğimiz aylarda 3. sezonunu Netflix’te yayınlayan Atiye dizisi final sezonuyla ekranlara veda etti. Yapım, izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not aldı. Mehmet Günsür ve Beren Saat’i partner olarak izlemek muazzam bir keyif verdi denilebilir. Dizinin finalinden sonra Mehmet Günsür ailesiyle birlikte tatil yaparken, aksine Beren Saat yeni projeler için kolları sıvamış gibi görünüyor. Paylaşmış olduğu Instagram hikayesi ile bizleri heyecanlandıran Beren Saat, her defasında da sevenlerini şaşırtmayı başarıyor.

Yeni Projesi Çok Konuşulacak Gibi

Beren Saat, yapmış olduğu son paylaşımıyla dünyanın en büyük araç firmalarından biri olan BMW ile anlaştığını duyurdu. BMW’nin yeni reklam yüzü olan Beren Saat, firmanın ona göndermiş olduğu güller ile gelen "Sevgili Beren Hanım, sizinle birlikte iş birliği gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluyuz. Çekimlerdeki hassasiyetiniz, desteğiniz ve güler yüzünüz için çok teşekkür ederiz. Sevgiler.” yazılı notu hesabından paylaşarak takipçilerini heyecanlandırmayı başardı. Bizde buradan Beren Saat’e başarılarının devamı dileyip, yeni projesi için onu tebrik ediyoruz.


Son Güncelleme: 03.08.2021 14:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BMWNetflixMehmet GünsurAtiyeBeren Saat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri
Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır?
Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ve Sorgulanır?
Eylül 2021 burç yorumları
Çalışan çalışmayan, ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
QNB Finansbank tarafından bayrama özel kredi kampanyası
27 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışında ne var?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Netflix Shiny Flakes: 19’unda Uyuşturucu Baronu belgesel filminin konusu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.