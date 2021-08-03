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Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den Şaşırtan Paylaşım

Çukur dizinden Efsun olarak tanıdığımız Damla Sönmez, sosyal medyadaki ilginç paylaşımlarına devam ediyor. Son yaptığı paylaşım ise hayranlarını oldukça şaşırttı. “Bugün neyi övelim?” diyen Damla Sönmez, yapmış olduğu derin sorgulamalar içeren paylaşımı ile hayranlarını şaşırttı.

03 Ağustos 2021 Salı 14:47
Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den Şaşırtan Paylaşım
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Damla Sönmez, Türkiye’nin en önemli sinema festivallerinden ilk filmiyle ödüllerle dönmeyi başaran bir oyuncu. Genç yaşından itibaren pek çok dizide rol aldı. Fakat bu kadar popüler olmasını sinemaya borçlu. Ünlü oyuncu, bu sayede başrol oynadığı önemli filmlerde neredeyse tüm dünyayı gezdi. Kadın oyuncu dalında defalarca aday gösterildiği için birçok sinema festivalinin ve akademilerin jüri üyesi oldu. “Rise of Empires: Ottoman” dizinde de oynayan Damla Sönmez, yurt dışı hamlesini büyüterek, son olarak fenomen dizi “Çukur”da da oyandı ve Türkiye’nin en çok tanınan isimlerinden biri oldu.

Güzel oyuncunun kariyerine baktığımızda popüler kültüre ve sosyal medyaya mesafeli bir tavır sergileyeceği düşülse de bu durum pekte öyle görünmüyor. Ünlü oyuncunun Instagram’da 1.8 milyon takipçisi var ve onlar için sürekli olarak paylaşım yapıyor. Gün içerisinde onlarca story atan Damla Sönmez, ilginç açıklamalar ve doğal haliyle oldukça dikkat çekiyor. Yapmış olduğu son paylaşım ise bir hayli dikkat çekici ve şaşırtıcıydı.

“Bugün Neyi Övelim?”

Her gün birçok kötü haber aldığımız, zor günler geçiriyoruz. Ünlüler camiasından isimler genel olarak sosyal medya üzerinden yardım çağrılarını ya da üzüntülerini belli edem birçok paylaşımda bulunuyor.  Sürekli olarak kötü haberlere maruz kalmak da insanları fazlasıyla yıpratıyor. Damla Sönmez’de bunun farkında olan ünlülerden biri. Bu yüzdendir ki biraz iç ferahlatmaya yönelik paylaşımlar yapmaya başladı.Arkadaşı ve yazar olan Ozan Önen’in bir yazısını paylaşan Damla Sönmez, takipçilerini bazı şeyleri sorgulamaya davet etti: “‘Bugün neyi övelim?’ ne güzel bir sorudur. Birde ‘beklentisizce özür dileyebilmek’ ve ‘konuşunca ben ne diyeceğim diye düşünmeden dinlemeye bırakabilmek’ kendimizi...”

Son Güncelleme: 03.08.2021 14:47
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Anahtar Kelimeler:
Rise Of Empire: OttomanDamla Sönmezçukur EfsunÇukur
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