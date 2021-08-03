Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den Şaşırtan Paylaşım

Damla Sönmez, Türkiye’nin en önemli sinema festivallerinden ilk filmiyle ödüllerle dönmeyi başaran bir oyuncu. Genç yaşından itibaren pek çok dizide rol aldı. Fakat bu kadar popüler olmasını sinemaya borçlu. Ünlü oyuncu, bu sayede başrol oynadığı önemli filmlerde neredeyse tüm dünyayı gezdi. Kadın oyuncu dalında defalarca aday gösterildiği için birçok sinema festivalinin ve akademilerin jüri üyesi oldu. “Rise of Empires: Ottoman” dizinde de oynayan Damla Sönmez, yurt dışı hamlesini büyüterek, son olarak fenomen dizi “Çukur”da da oyandı ve Türkiye’nin en çok tanınan isimlerinden biri oldu.
Güzel oyuncunun kariyerine baktığımızda popüler kültüre ve sosyal medyaya mesafeli bir tavır sergileyeceği düşülse de bu durum pekte öyle görünmüyor. Ünlü oyuncunun Instagram’da 1.8 milyon takipçisi var ve onlar için sürekli olarak paylaşım yapıyor. Gün içerisinde onlarca story atan Damla Sönmez, ilginç açıklamalar ve doğal haliyle oldukça dikkat çekiyor. Yapmış olduğu son paylaşım ise bir hayli dikkat çekici ve şaşırtıcıydı.