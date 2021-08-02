Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu’dan tatil paylaşımı

Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son olarak lise mezuniyetindeki pozlarıyla gündem olan Derin Talu, mezuniyetin ardından tatile çıktı.

Henüz 17 yaşında olan Derin Talu tatilde bikinili bir şekilde ayna karşısında poz verdi. Derin Talu cesur pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Derin Talu’nun tatil stili ve cesur pozuna kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Talu’nun tarzı ve plaj kıyafetleri takipçilerinden tam not aldı.