İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Ebru Şallı, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yaparak gerek güzelliğini gerekse fit vücudunu gözler önüne sürüyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şallı, son paylaşımıyla yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:55
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Takip Et:

İş insanı Uğur Akkuş’la mutlu bir evliliği olan Ebru Şallı, adeta eşiyle dünyayı geziyor. Sürekli ülke ülke gezen çift, birlikte çekindikleri kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Fiziğiyle marka yarattı!

Ülkemize pilatesi getiren isimlerden olan Ebru Şallı, yemesi ve içmesinin dışında spor yapmaya da oldukça dikkat ediyor. Kusursuz fiziğini yaptığı spora borçlu olduğunu söyleyen Şallı, bin bir emek verdiği fiziğini sergilemeyi de ihmal etmiyor.

Dekoltesi olay oldu!

Son zamanların modası yalnızca ceket giyerek önünü açık bırakmak. Türkiye’nin en güzel isimlerinden Ebru Şallı da bu modaya uyarak içine hiçbir şey giymediği beyaz ceketinin önlerini açıp poz vermeyi ihmal etmedi. Derin dekoltesiyle poz veren Şallı, bu karesiyle sosyal medyanın en çok beğeni alan isimleri arasında yer aldı.


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ebru şallı ınstagram PaylaşımıEbru şallı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
TikTok canlı yayın nedir? TikTok'ta canlı yayın nasıl açılır?
Netflix'in Sevgilimden Son Mektup filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Şok market kurban bayramı şeker ve çikolata fiyatları 2021
Show TV'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Show TV 29 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kurban Bayramında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz mi?
15 Temmuz müzesi nerede? Ziyaret saatleri ve ücreti 2021
MEB öğretmenler için il içi atama takvimi 2021
2021 ilave istihdam teşviki kredisi ve kredi hesaplaması
Aşk Mantık İntikam dizisi Ozan kim? İlhan Şen kim, kaç yaşında?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
2021 yılı rapor onaylama süresi kaç gün?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.