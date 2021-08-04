Enis Arıkan öyle bir şeye sinirlendi ki çok şaşıracaksınız!

Türk dizi tarihinin ve ekranların en sempatik oyuncularından bir tanesi olan Enis Arıkan, hem oynadığı diziler ile hem de sunucusu olduğu programı ile ekranlarda olmaya devam etmektedir. Sosyal medyayı da oldukça aktif bir şekilde kullanan oyuncu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra bir de Instagram fenomenidir. Sempatik oyuncu yediği ve içtiği her şeyi Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmiyor. İçinde bulunduğumuz şu son günlerde Türkiye ‘nin yaşamakta olduğu zor zamanları da unutmayan Enis Arıkan, kişisel Instagram hesabı üzerinden de ülkemizin dört bir tarafında çıkan orman yangınları ile olan mücadele hakkında da paylaşımlarda bulunmaktadır. Ünlü oyuncu, orman yangınları ile mücadele kapsamında yardım çağrıları yapmak için kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz saatler içerisinde bir paylaşımda daha bulundu ancak yapmış olduğu bu paylaşımında ise sinirli hali dikkat çekti. İşte ünlü oyuncu Enis Arıkan ‘ın o paylaşımını gördüğünüzde çok şaşıracaksınız..

Yaz tatilini yeni bitirdi

Ünü oyuncu Enis Arıkan ‘ın bu sözleri çok konuşulur

Geçtiğimiz sezon Türk televizyonlarında deprem etkisi yaratan Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Camdaki Kız dizisi içinde barındırdığı efsane bir oyuncu kadrosu ile seyircilerden büyük bir ilgi topladı. Güzel oyuncu Burcu Biricik ‘in başrolünde yer aldığı dizinin ilerleyen bölümlerinde ise sempatik oyuncu Enis Arıkan da dahil oldu ve seyirci de hem şaşkınlık hem de sevince neden oldu. Dram türünde de kendini kanıtlayan Enis Arıkan, dizide Muzo karakteri ile karşımıza çıktı. Camdaki Kız dizisinin sezon finali yapmasının arından tatil için yazlığını tercih eden yakışıklı oyuncu, uzun bir süre de tatilinin tadını doya doya çıkardı. Paylaşmış olduğu tatil hikayeleri ile de hepimizi neşelendiren oyuncu, tatil süresince de çalışmaya devam etti ve dj olarak da tatilcileri eğlendirdi. Tatilinin bitmesi ile beraber İstanbul ‘da yer alan evine dönüş yapan ünlü oyuncu, şimdi ise yeni projeler için hazırlıklarına başladı. Bir yanda işleri ile alakadar olan Arıkan bir yandan da sosyal medya hesabını da aktif kullanarak ihmal etmemeye çalışıyor. Ayrıca ülke olarak oldukça zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde de Enis Arıkan birçok yardım kampanasına da destek vermektedir. Meydana gelen orman yangınları hakkında da paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmeyen oyuncu aynı zamana rahatsızlık duyduğu konuları da teker teker dile getiriyor.

‘’ İnsanların ne zaman ne paylaşması gerektiğini söyleyip, şu zamanda dahi sorunun kendisinden en uzakta olan şey ile didişenlere de akıl fikir diliyorum. ‘’ sözleri ile de bu durum ile ilgili yapılan yorumlar konusunda tepkisini dile getiren oyuncu, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşım kavgalarına da dahil olmuş gibi görünmektedir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?