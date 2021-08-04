İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Enis Arıkan öyle bir şeye sinirlendi ki çok şaşıracaksınız!

Türk dizi tarihinin ve ekranların en sempatik oyuncularından bir tanesi olan Enis Arıkan, hem oynadığı diziler ile hem de sunucusu olduğu programı ile ekranlarda olmaya devam etmektedir. Sosyal medyayı da oldukça aktif bir şekilde kullanan oyuncu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra bir de Instagram fenomenidir. Sempatik oyuncu yediği ve içtiği her şeyi Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmiyor. İçinde bulunduğumuz şu son günlerde Türkiye ‘nin yaşamakta olduğu zor zamanları da unutmayan Enis Arıkan, kişisel Instagram hesabı üzerinden de ülkemizin dört bir tarafında çıkan orman yangınları ile olan mücadele hakkında da paylaşımlarda bulunmaktadır. Ünlü oyuncu, orman yangınları ile mücadele kapsamında yardım çağrıları yapmak için kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz saatler içerisinde bir paylaşımda daha bulundu ancak yapmış olduğu bu paylaşımında ise sinirli hali dikkat çekti. İşte ünlü oyuncu Enis Arıkan ‘ın o paylaşımını gördüğünüzde çok şaşıracaksınız..

04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:15
Enis Arıkan öyle bir şeye sinirlendi ki çok şaşıracaksınız!
Takip Et:

Türk dizi tarihinin ve ekranların en sempatik oyuncularından bir tanesi olan Enis Arıkan, hem oynadığı diziler ile hem de sunucusu olduğu programı ile ekranlarda olmaya devam etmektedir. Sosyal medyayı da oldukça aktif bir şekilde kullanan oyuncu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra bir de Instagram fenomenidir. Sempatik oyuncu yediği ve içtiği her şeyi Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmiyor. İçinde bulunduğumuz şu son günlerde Türkiye ‘nin yaşamakta olduğu zor zamanları da unutmayan Enis Arıkan, kişisel Instagram hesabı üzerinden de ülkemizin dört bir tarafında çıkan orman yangınları ile olan mücadele hakkında da paylaşımlarda bulunmaktadır. Ünlü oyuncu, orman yangınları ile mücadele kapsamında yardım çağrıları yapmak için kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz saatler içerisinde bir paylaşımda daha bulundu ancak yapmış olduğu bu paylaşımında ise sinirli hali dikkat çekti. İşte ünlü oyuncu Enis Arıkan ‘ın o paylaşımını gördüğünüzde çok şaşıracaksınız..

Yaz tatilini yeni bitirdi

Geçtiğimiz sezon Türk televizyonlarında deprem etkisi yaratan Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Camdaki Kız dizisi içinde barındırdığı efsane bir oyuncu kadrosu ile seyircilerden büyük bir ilgi topladı. Güzel oyuncu Burcu Biricik ‘in başrolünde yer aldığı dizinin ilerleyen bölümlerinde ise sempatik oyuncu Enis Arıkan da dahil oldu ve seyirci de hem şaşkınlık hem de sevince neden oldu. Dram türünde de kendini kanıtlayan Enis Arıkan, dizide Muzo karakteri ile karşımıza çıktı. Camdaki Kız dizisinin sezon finali yapmasının arından tatil için yazlığını tercih eden yakışıklı oyuncu, uzun bir süre de tatilinin tadını doya doya çıkardı. Paylaşmış olduğu tatil hikayeleri ile de hepimizi neşelendiren oyuncu, tatil süresince de çalışmaya devam etti ve dj olarak da tatilcileri eğlendirdi. Tatilinin bitmesi ile beraber İstanbul ‘da yer alan evine dönüş yapan ünlü oyuncu, şimdi ise yeni projeler için hazırlıklarına başladı. Bir yanda işleri ile alakadar olan Arıkan bir yandan da sosyal medya hesabını da aktif kullanarak ihmal etmemeye çalışıyor. Ayrıca ülke olarak oldukça zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde de Enis Arıkan birçok yardım kampanasına da destek vermektedir. Meydana gelen orman yangınları hakkında da paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmeyen oyuncu aynı zamana rahatsızlık duyduğu konuları da teker teker dile getiriyor.

Ünü oyuncu Enis Arıkan ‘ın bu sözleri çok konuşulur

‘’ İnsanların ne zaman ne paylaşması gerektiğini söyleyip, şu zamanda dahi sorunun kendisinden en uzakta olan şey ile didişenlere de akıl fikir diliyorum. ‘’ sözleri ile de bu durum ile ilgili yapılan yorumlar konusunda tepkisini dile getiren oyuncu, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşım kavgalarına da dahil olmuş gibi görünmektedir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?


Son Güncelleme: 04.08.2021 00:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İnstagramSosyal MedyaEnis ArıkanPaylaşımTürkiyeOrman Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Emekli geri ödemesi ne oluyor? Toptan ödeme için aranan şartlar nelerdir?
Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri
Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır?
Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz 2021 Cuma maç programı
Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı (Obsesif kompulsif bozukluk) nedir? Safiye iyileşecek mi, tedavisi var mı?
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
2021 yılında torun bakım maaşı devam edecek mi? Torun bakım parası nasıl alınır
Doğum iznine hangi haftada çıkılır? 2021 Doğum izni nasıl kullanılır?
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Olmaz Oluversin Gari filminin konusu ne? Olmaz Oluversin Gari oyuncuları kimler?
Eylül 2021 burç yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.