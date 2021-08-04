Enis Arıkan öyle bir şeye sinirlendi ki çok şaşıracaksınız!

Türk dizi tarihinin ve ekranların en sempatik oyuncularından bir tanesi olan Enis Arıkan, hem oynadığı diziler ile hem de sunucusu olduğu programı ile ekranlarda olmaya devam etmektedir. Sosyal medyayı da oldukça aktif bir şekilde kullanan oyuncu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra bir de Instagram fenomenidir. Sempatik oyuncu yediği ve içtiği her şeyi Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmiyor. İçinde bulunduğumuz şu son günlerde Türkiye ‘nin yaşamakta olduğu zor zamanları da unutmayan Enis Arıkan, kişisel Instagram hesabı üzerinden de ülkemizin dört bir tarafında çıkan orman yangınları ile olan mücadele hakkında da paylaşımlarda bulunmaktadır. Ünlü oyuncu, orman yangınları ile mücadele kapsamında yardım çağrıları yapmak için kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz saatler içerisinde bir paylaşımda daha bulundu ancak yapmış olduğu bu paylaşımında ise sinirli hali dikkat çekti. İşte ünlü oyuncu Enis Arıkan ‘ın o paylaşımını gördüğünüzde çok şaşıracaksınız..
Yaz tatilini yeni bitirdi
Ünü oyuncu Enis Arıkan ‘ın bu sözleri çok konuşulur
‘’ İnsanların ne zaman ne paylaşması gerektiğini söyleyip, şu zamanda dahi sorunun kendisinden en uzakta olan şey ile didişenlere de akıl fikir diliyorum. ‘’ sözleri ile de bu durum ile ilgili yapılan yorumlar konusunda tepkisini dile getiren oyuncu, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşım kavgalarına da dahil olmuş gibi görünmektedir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?