Esra Erol son paylaşımı ile güzel haberi duyurdu!

Herkes Esra Erol ‘un ne kadar başarılı bir sunucu olduğunun farkında. Güzel sunucu ATV ekranlarında yapmış olduğu programı ile Türk ekranlarında oldukça sevilen ve önemli bir yere sahiptir. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte sunucusu olduğu programı sezon finali yaptığından dolayı yaz tatili yapan ve yeni sezon için de bol bol enerji toplayan güzel sunucu Esra Erol, eşi ile yaşamış olduğu mevzulardan dolayı da bir süre boyunca magazin gündeminden hiç düşmedi. Zor bir dönemden geçen Erol, sonunda mutlu olabileceği bir sebebe kavuştu. Kişisel Instagram hesabı üzerinden paylaşmış olduğu güzel haber ile takipçilerini de oldukça sevindirdi.

Orman yangınlarına gösterdiği tepki ağır oldu

Güzel sunucu Esra Erol, çok uzun bir süre sessiz kalmasının ardında ülkemizin dört bir tarafında süre gelen orman yangınları karşısında nihayet sessizliğini bozdu. Yaşanan bu olaylar herkesi derinden üzüntü ile etkiledi ve etkilemeye de devam etmektedir. Maalesef ülkede çıkan orman yangınlarından dolayı çok fazla sayıda kayıp yaşadık ve hala daha kayıplarımız devam ediyor. Bu durumun ise bir an önce son bulmasını umut ediyoruz. Aynı şekilde güzel sunucu Esra Erol da bizim gibi düşünüyor olmalı ki nerede ise saat başı orman yangınları ve yangın sonucunda yaşanmakta olan kayıplar hakkında paylaşımlar yapmaktadır. Ayrıca Esra Erol, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden de yangınlar konusunda vatandaşlara hem bilinçlendirmeye hem de bilgi vermeye çalışmaktadır. Çıkan yangınlar sırasında oldukça büyük zarar gören hayvanları da unutmayan Esra Erol, onlar içinde yapabileceği bir şeyler olduğuna işaret etti ve elini taşın altına koydu. Şimdi de her şey son derece üzücü iken ünlü televizyon sunucusu Esra Erol ‘un Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımı ise üstesinden gelmeye çalıştığımız şu zor günlerde hepimiz adına bir nebze dahi olsa umut oldu.

Bu başarı hepimizin, bu başarı Türkiye ‘nin!

A milli kadın voleybol takımımız namı diğer Filenin Sultanları, bizleri gururlandırmaya devam etmektedir. Ülkemizin kadın voleybol takımı şimdilerde Türkiye ‘yi büyük bir özveri le temsil etmektedir. Çıktıkları bir çok maçı büyük bir hırs ve emek ile kazanan Filenin Sultanları hepimizin büyük gururu olmaya devam ediyor. Hal böyle olunca da bizler de onlar ile beraber hem gülüyoruz hem de ağlıyoruz. Filenin Sultaları ‘nın bu güzel haberini ise Instagram sayfasında paylaşan Esra Erol, ‘’ Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe! ‘’ sözleri ile de hem yaşadığı mutluluğu ifade etti hem de içinde bulunduğumuz durumu belirtti. Onun ile beraber biz de aynı sevinci yaşamaktayız.