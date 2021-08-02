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Gönül Dağı’nın Yıldızı Berk Atan: “Çok küçüğüm, büyümem lazım”

Son zamanlarda aşk hayatıyla isminden söz ettiren ünlü oyuncu Berk Atan, gündemden düşmüyor. Fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile evleneceği konuşulmakta. Berk Atan’ın son yaptığı paylaşımı ise olay oldu.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:59
Gönül Dağı’nın Yıldızı Berk Atan: “Çok küçüğüm, büyümem lazım”
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Daha önce, yapıldığı zamanın sevilen dizilerinden olan “Güneşin Kızları” dizisiyle karşımıza çıkan Berk Atan; dizi sayesinde geniş bir hayran kitlesine sahip olsa da, daha sonra devamında gelen bir başarıya sahip olamadı. Best Model yarışmasına katılan neredeyse her erkek gibi oyunculuk yoluna giren Berk Atan, “Güneşin Kızları” dizisinden sonra pek parlamasa da bu sene yayınlanan “Gönül Dağı” dizisinde eski ışıltısına kavuştu. “Gönül Dağı” dizisinde başrol oyuncusu olan Berk Atan’ın aşk hayatında da hareketlenmeler oldu.

Hayranları Tarafından Ortaya Çıkarıldı

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan “Gönül Dağı” sayesinde hayran kitlesini büyüten Berk Atan’ın özel hayatına ilgiler arttı. Artan bu ilgiden dolayı da hayranları tarafından tüm hayatı incelenmeye başladı. Sosyal medya hareketlerini takip eden hayranları, Berk Atan’ın sosyal medya fenomeni olan Selin Yağcıoğlu ile bir birlikteliklerinin olduğunu iddia etti. Ünlü oyuncu başta bu haberleri yalanlasa da, Selin Yağcıoğlu ile yaşadıkları aşk çok geçmeden ortaya çıktı. Ünlü oyuncu; ilişkilerini korumak ve birbirlerini tanımak için ilişkilerini açıklamadıklarını, gizlediklerini söyledi. Sağlam ilişkinin sonunun evliliğe gideceği konuşuluyor.

"Çok Küçüğüm, Büyümem Lazım"

Sosyal medya fenomeni olan Selin Yağcıoğlu’nun parmağındaki yüzük, son zamanların magazin olaylarından. Berk Atan’ın ve Selin Yağcıoğlu’nun daha yeni bir ilişkilerinin olduğunun öğrenilmesinin ardından çok geçmeden evlilik kararının alınması çiftin hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Fakat ikilinin bu konu hakkında daha yapmış olduğu bir açıklama yok. Bunun yerine, Berk Atan’dan “Büyümem lazım” paylaşımı geldi. Burak Altındağ’ın, “Sana kaldı kaseye süt dökmek!” diye yazarak paylaşmış olduğu hikayesinin ardından Berk Atan, “Çok küçüğüm, büyümem lazım!” diyerek cevabını geciktirmedi.


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıSelin YağcıoğluBerk Atan
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