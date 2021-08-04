Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti, yaptıkları paylaşımlarla isyan etti!

Türkiye’de yaklaşık bir haftadır süren orman yangılarının söndürülmesi ve mağdur kişilere yardımda bulunulması herkes seferber olmuş durumda. Ünlü isimlerde bu seferberliğe destek vererek yardım çağrılarını daha çok kişiye ulaştırmaya çalışıyorlar.

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin de günlerdir devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için çağrıda bulunan ünlü isimleri arasında yer alıyor.

Ünlü çift yangınların başladığı günden bu yanan dayanışmayı ve yardımlaşmayı arttırmak için sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyorlar. Yakışıklı oyuncu orman yangınlarından farkındalığı arttırmak için paylaştığı bir gönderi takipçileri tarafından çok beğenildi.

‘Yüreğim yanıyor, kahroluyorum’

Güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün vahşice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu paylaşımı yaptı. Henüz üniversite öğrencisi olan Azra’nın öldürülmesi ülkeyi derinden etkilerken Hande Erçel’de üzüntüsünü ‘Yüreğim yanıyor, kahroluyorum’ sözleriyle ifade etti.