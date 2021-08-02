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Kaslarıyla şov yapan Danilo Zanna herkesi kendine hayran bıraktı!

Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin jüri üyelerinden Danilo Zanna sempatik tavırlarıyla herkesin gönlünde taht kuruyor. Komik tavırlarıyla tanınan İtalyan şef, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı görüntüleriyle herkes kendine hayran bıraktı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:41
Kaslarıyla şov yapan Danilo Zanna herkesi kendine hayran bıraktı!
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Danilo Zanna, İtalyan olsa da Türkiye’de yaşıyor ve tüm Türkiye’nin gönlünü fethetmeyi başarmış durumda. Oğlu ve eşi ile mutlu bir ailesi olan İtalyan şef, yaptığı paylaşımlarla oğlu ile arasında olan güzel ilişkiyi gözler önüne seriyor.

Kaslı kollarıyla şov yaptı!

Mutfaktaki başarısı herkes tarafından bilinen İtalyan şef, son paylaşımıyla sporda da oldukça başarılı olduğunu gösterdi. İtalyan şef, büyük emeklerle yaptığı kaslarını sergilemeyi ihmal etmeyerek tek yeteneğinin yemek yapmak olmadığını da göstermiş oldu.


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:41
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Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna KaslarıDanilo Zanna
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