Kendini hayır işlerine veren Demet Akalın, göndermelerden vazgeçmiyor

Magazin’de polemikleri ile sık sık gündeme gelen Demet Akalın yine göndermelere devam ediyor. Ünlü sanatçı, çoğu zaman yorumlarla linç edilse de söyleceklerinden vazgeçmiyor.

Polemiklere ara verdi

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Seda Sayan ile yaşadığı tatsızlıktan sonra yine gündem oldu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının finale gitmesiyle Star TV, Seda Sayan’a teklifte bulundu. Seda Sayan teklifi kabul ettiğini Demet Akalın’a bildirdi ancak işler karıştı. Demet Akalın, Seda Sayan ile yaşadığı tatsızlıktan sonra Seda Sayan’I sosyal medya hesabından sildi ve engelledi.

Bunun üzerine Seda Sayan’dan bir açıklama geldi fakat Demet Akalın bu açıklamayla yetinmedi. Bir zamanlar dost olan ikili göndermelere son vermeyince ipler koptu.

Bu olayın sonrasında Demet Akalın da Seda Sayan’ın geçen sezon sunuculuğunu yaptığı program ile anlaştı. Bu haberi gören Seda Sayan: “Ben kimsenin ekmeğini elinden almam fakat ekmek kazandırırım.” sözlerini ifade etti.

Hayır işleri yaparken göndermelere devam etti

Demet Akalın, Seda Sayan ile yaşadığı polemiğe kısa bir ara vererek kendini hayır işlerine verdi. Yangın bölgesinde ihtiyaçların karşılanması için 25 bin TL yardım gönderen sanatçı aynı zamanda yardımları organize etti. Demet Akalın, sosyal medyada otomatik filtresiz çekim yaptığını belirtti. Yardım için paylaşımlara devam eden Demet Akalın, gönderisinde kendini eleştirenlere laf sokmayı da ihmal etmedi.

