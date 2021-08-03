Masumiyet dizisinin oyuncularından İlayda Alişan'dan umut dolu paylaşım

Fox TV’de yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda final yaparak ekranlara veda eden Masumiyet dizisinin yıldızlarından İlayda Alişan, son dönemde dizi dünyasının yükselen değerlerinden birisi olarak görülüyor. Birçok ünlü ismin aksine doğal güzelliği ve sempatik karakteriyle büyük beğeni kazanan genç oyuncu, Masumiyet’in sona ermesiyle beraber tatile çıktı. Sevilen oyuncunun son günlerde yaşanan yangınlarla ilgili yaptığı paylaşım ise birçok insanın içini umutla doldurdu.

Aşkları Diziyle Beraber Başladı

İşte O Paylaşım

Masumiyet dizisinin başrollerinden birisi olan İlayda Alişan, tıpkı kendisi gibi başrol olan Serkay Tütüncü ile şu sıralarda bir ilişki içerisinde. Bazı iddialara göre bu ilişki dizinin başlaması ile beraber alev aldı. Sevgilisi Serkay Tütüncü ile şu sıralarda tatilde olan güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

Son günlerde ülkeyi etkisi altına alan orman yangınlarıyla ilgili kendi Instagram hesabı üzerinden bir hikaye paylaşan İlayda Alişan, sevenleri başta olmak üzere birçok insana umut oldu. Paylaşımda ‘’Kötülük silinip gittiğinde sadece biz kalacağız!’’ notu dikkat çekti.