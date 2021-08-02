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Melis Sezen'in eski hali hayranlarını şok etti

Televizyon dünyasında son zamanların dikkat çeken isimlerinden birisi olan Melis Sezen’in eski hali hayranlarını şok etti. Güzel oyuncunun estetiksiz hali görenleri şaşırttı. İşte detaylar…

02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:04
Melis Sezen'in eski hali hayranlarını şok etti
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Dizi dünyasının güzel oyuncularından birisi olarak görülen Melis Sezen, Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi ile beraber iyice zirveye yerleşmişti. İlk olarak Murat Dalkılıç ile başrol olarak oynadığı ‘’Dünya Hali’’ filmi ile dikkatleri üzerine çeken Sezen’in estetiksiz hali görenleri oldukça şaşırttı.

Başarılı oyunculuğunun yanında güzel fiziği ile de kendisine hayran bırakan Melis Sezen, Sadakatsiz dizisindeki rolünün de bu özelliklerde birisi olması sebebiyle de rolüne çabuk alıştı. Fakat güzel oyuncunun eski hali hayranlarını şok etti.

Melis Sezen’in eski fotoğraflarında göz kapaklarıyla ilgili bir estetik operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Fakat günümüzdeki birçok ünlünün yüzünün neredeyse tamamında yaptırdığı estetik operasyonlardan sonra 24 yaşındaki güzel oyuncunun yaptığı bu değişik hayranlarında oldukça normal bir karşılık buldu.

 


Son Güncelleme: 02.08.2021 22:04
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizMelis Sezen
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