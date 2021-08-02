Melisa Şenolsun Umut Evirgen aşkı Tuba Büyüküstün nedeniyle bitti

Bir yıl önce aşk yaşamaya başlayan oyuncu Melisa Şenolsun ve işletmeci Umut Evirgen çifti ilişkilerine son verdi. Şok ayrılığın nedeni ise merak ediliyordu. Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı.

Umut Evirgen’in eski aşkı’de bayramda mesaj attığı ve bu sırada Melisa Şenolsun’un bu mesajı görmesi üzerine sinir krizi geçirdiği iddia edildi. İddialara göre Umut Evirgen 3 yıl birlikte olduğu ve dostça ayrıldıkları Tuba Büyüküstün’e Kurban Bayramı’nı kutlamak için mesaj attı ve bu mesaja Büyüküstün dönüş yaptı. Umut Evirgen, mesajları gören sevgilisi Şenolsun’a “"Ne var bunda, dostça bayramını kutladım. Çocuklarını sordum. Hepsi bu kadar" diyerek yanıt verdi.

Ancak Melisa Şenolsun bu durumu kabul etmeyip ayrılma kararı aldı. Umut Evirgen ve Tuba Büyüküstün 3 yıllık birlikteliklerine geçen yıl son vermiş ve Umut Evirgen daha sonra Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı.