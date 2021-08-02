Serenay Sarıkaya'nın eski halleri görenleri şaşırttı!

Serenay Sarıkaya’nın ergenlik hallerinde çektirmiş olduğu fotoğrafları görenler şaşkınlık yaşadı. Bütün değişikliğe rağmen saç renginin aynı kalması ise doğallığını bir kez daha gösterdi. Güzel oyuncu şimdilerde de her zaman doğallıktan yana olduğunu göstermektedir.
Medcezir ve Lale Devri gibi dizilerde rol alarak yeteneğini ve başarısını taçlandırdı. Yeni halleriyle ise herkesi büyüleyen Sarıkaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla beğenileri toplamaya devam etmektedir.
Son Güncelleme: 02.08.2021 21:48