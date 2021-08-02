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Serenay Sarıkaya'nın eski halleri görenleri şaşırttı!

Herkes tarafından bilinen Serenay Sarıkaya güzelliği ve yetenekli oyunculuğu ile gözler önünde olan Sarıkaya’nın eski halleri herkesi şaşırttı. Ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu adını tekrardan gündeme getirdi. Magazinde adını yaşadığı aşklarla duyuran Sarıkaya eski halleri ise gündeme damgasını vurdu. Hayranlarının merak ettiği eski fotoğraflar haberimizde

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:48
Serenay Sarıkaya'nın eski halleri görenleri şaşırttı!
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Serenay Sarıkaya’nın ergenlik hallerinde çektirmiş olduğu fotoğrafları görenler şaşkınlık yaşadı. Bütün değişikliğe rağmen saç renginin aynı kalması ise doğallığını bir kez daha gösterdi. Güzel oyuncu şimdilerde de her zaman doğallıktan yana olduğunu göstermektedir.

Ergenlik zamanlarında ekranlara başlamasıyla makyaj yapması ile genç kız halleri de gözlerden kaçmadı. Kameralara verdiği pozlar ve eğlenceli halleri de hayranlarından beğeniler topladı. 20 yaşında ilk deneyimi olan ekranların gözde dizisi Adanalı da oynayan yetenekli oyuncu çocuksu halleriyle sevgileri toplamıştı. Adını bu projeyle duyuran Sarıkaya kariyerinde çıkış elde etti.

Medcezir ve Lale Devri gibi dizilerde rol alarak yeteneğini ve başarısını taçlandırdı. Yeni halleriyle ise herkesi büyüleyen Sarıkaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla beğenileri toplamaya devam etmektedir. 


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:48
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Serenay Sarıkaya çocukluğuSeranay Sarıkaya Eski Halleri
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