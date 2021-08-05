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Ülkedeki yangınlarla ilgili olarak bir duygusal paylaşım da Hande Erçel'den geldi

Ülkedeki yangınlarla ilgili olarak bir duygusal paylaşım da ünlü oyuncu Hande Erçel’den geldi. Güzel oyuncunun paylaştığı gönderi hayranlarının gözlerinin dolmasına sebep oldu. İşte detaylar…

05 Ağustos 2021 Perşembe 00:48
Ülkedeki yangınlarla ilgili olarak bir duygusal paylaşım da Hande Erçel'den geldi
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Dizi dünyasının en güzel ve en başarılı kadın oyuncularından birisi olan Hande Erçel, Türkiye’de ve dünyada en çok sevilen oyuncularından birisi olarak da görülüyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan güzel oyuncu, ülkemizde son zamanlarda devam eden orman yangınları ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Erçel’in son paylaştığı gönderi ise hayranlarının gözlerinin dolmasına neden oldu.

Ülkemizin Gururlarından Bir Tanesi

Hande Erçel, ülkemizi dünyada tanıtan figürlerden birisi olarak görülüyor. Güzel oyuncu şu sıralarda reyting rekortmeni dizi Sen Çal Kapımı’nda kariyerine başarı ile devam ediyor.

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile sevgili olan Hande Erçel, sevgilisiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmiyor. Başarılı oyuncu aşk hayatıyla mutlu olsa bile ülkemizin güney bölgesinde devam eden ve milyonlarca insanı hüzne boğan yangınlar konusunda da çağrılar yapmaya devam ediyor.

İşte O Duygusal Paylaşım

Zor zamanlardan geçen ülkemizin güney kısmındaki orman yangınları maalesef devam ediyor. Hande Erçel de susuz kalan bir sincaba su veren görevliyi hesabında paylaştı ve duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu.


Son Güncelleme: 05.08.2021 00:48
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Anahtar Kelimeler:
YangınKerem BürsinHande Erçel
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