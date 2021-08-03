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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Akseki'deki yangından etkilenenler için yardım çağrısı yaptı!

Türkiye'nin birçok bölgesinde orman yangınları devam ederken ünlü oyuncu Hazal Kaya, Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangınından etkilenenler için yardım çağrısı yaptı.

03 Ağustos 2021 Salı 12:11
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Akseki'deki yangından etkilenenler için yardım çağrısı yaptı!
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Beş gündür süren orman yangılarının söndürülmesi ve mağdur kişilere yardımda bulunulması herkes seferber olmuş durumda. Ünlü isimlerde bu seferberliğe destek vererek yardım çağrılarını daha çok kişiye ulaştırıyorlar.

Yardım çağrısı yaptı

Bu isimlerin biride güzel oyuncu Hazal Kaya oldu. Yangınlar sebebiyle sosyal medya hesabını daha da aktif olarak kullanan Kaya, bölgedeki durumları ve yardım çağrılarını duyurmaya çalışıyor.

Kaya, son olarak nüfusu yaşlı olan ve yangından etkilenen bir köy için yardım çağrısında bulundu. Hazal Kaya’nın bu paylaşımı takipçilerinden takdir aldı.

Kariyer basamaklarını böyle çıktı!

İlk kez Sıla dizisinde kamera karşısına çıkan Hazal Kaya, ardından Tofita reklam filminde oynadı. İlk başrol deneyimini Genco dizisinde henüz 17 yaşındayken yaşayan Kaya, daha sonra Aşk-ı Memnu dizisiyle tanındı.

Adını Feriha Koydum dizisiyle kariyerinde zirve yapan Kaya, daha sonra Maral ve Bizim Hikaye dizilerinde yer aldı.

2019 senesinde ünlü oyuncu Ali Atay ile dünya evine giren Kaya’nın bu evlilikten de bir oğlu oldu. Bu yüzden bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu dijital içerik platformu Netflix’te yayınlanacak olan Pera Palas’ta Gece Yarısı adlı diziyle tekrardan izleyici karşısına çıkacak.


Son Güncelleme: 03.08.2021 12:11
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Anahtar Kelimeler:
Yardım çağrısıOrman YangınıAksekiHazal Kaya
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