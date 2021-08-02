Yenenler çiftinde intikam ateşi büyüyor! Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler'e öyle bir şey yaptı ki...

Berfu Yenenler sosyal medyadan yayınladığı ev halleriyle binlerce beğeniye ulaşıyor. 2017’de mutlu bir beraberliğe adım atlayan çift ardından evlenerek 2 erkek çocuk sahibi oldu. Üçüncü çocuk için sessizliklerini koruyan çift paylaştıkları fotoğrafla 2023 mesajını verdi.
Annesini tanımadı!
Oğluna Angeline Jolie’nin resmini gösteren Eser Yenenler, onun kim olduğu sorusunu sordu ve oğlundan anne yanıtını aldı. Yenenler’in bu hareketi herkesi şok ederken, eşinin intikamı yakındır dedirtti.
Son Güncelleme: 02.08.2021 21:58