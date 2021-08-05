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Cam Tavanlar niye bitiyor? Cam Tavanlar dizisinin final bölümü ne zaman?

Cam Tavanlar dizisi Show TV'de yayınlanmaya başladı. Cam Tavanlar dizisi istenilen başarıyı gösteremeyince final kararı aldı. Cam Tavanlar dizisi niye bitiyor? Cam Tavanlar dizisinin final bölümünün ne zaman olacağı araştırılmaktadır. Cam Tavanlar dizisinin final bölümü ne zaman? Bu haberimizde Cam Tavanlar dizisinin final bölümüne ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Cam Tavanlar dizisinin final bölümü tarihi...

05 Ağustos 2021 Perşembe 00:35
Cam Tavanlar niye bitiyor? Cam Tavanlar dizisinin final bölümü ne zaman?
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Cam Tavanlar dizisi 4 Ağustos Çarşamba günü yayınlanacak 8.bölümü ile seyircilerle son kez buluşacak.. Dizinin başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka yer almaktadır. Cam Tavanlar dizisinin neden bittiği merak edilmektedir. Cam Tavanlar dizisi neden final yapıyor?

Cam Tavanlar

Cam Tavanlar dizisinin yönetmenliğini Fehmi Öztürk yapmaktadır. Dizinin senaryosunu ise Meriç Acemi ele almaktadır. dizide iki kişinin iş ve sosyal hayatlarında yaşadıkları aktarılmaktadır. Dizinin başrolünde olan Bensu Soral ve Kubilay Aka veda paylaşımlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.Dizinin neden bittiği henüz açıklanmadı. Fakat,Sen Çal Kapımı dizisinin gerisinde kaldığı ve reyting oranlarında istenileni başaramadığı için dizinin final yaptığı söylenmektedir Final bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin son bölümünün seyircilerin dikkatini çekmesi beklenmektedir. Dizinin final bölümü bu akşam ekranlara geliyor. 

 

Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor ;

Bensu Soral ( Leyla )

Kubilay Aka ( Cem )

Hatice Aslan ( Süreyya )

Utku  Ateş ( İskender )

Ahmet Melih Yılmaz ( Şinasi )

Beril Kayar ( Aylin )

Ayten Soykök ( İnci )

Mehmet Bilge Aslan ( Haldun )

 


Son Güncelleme: 05.08.2021 00:35
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