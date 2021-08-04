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Ada Masalı Dizisinde Haziran'ın Ortalığı Karıştıracak İtirafı

Ada Masalı dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Haziran ve Poyraz’ın arasındaki gerginlik yükselirken, dizinin final yapabileceği konuşulmakta. Reyting sonuçları pek de iç açıcı değil. Ada Masalı’nda büyük aşk sona erebilir. Final yapabileceği koşulan dizide işte son durumlar.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 01:29
Ada Masalı Dizisinde Haziran'ın Ortalığı Karıştıracak İtirafı
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Ada Masalı dizisi, Haziran ve Poyraz’ın aşkına iyice yoğunlaşan Ada Masalı dizisinde ikilinin arasındaki ilişki daha da kötüye gitmekte. İşin içine İdil’inde girmesiyle ortalık iyice karışıyor. Dizide adeta bir dönüm noktası yaşanıyor. Dizi henüz 7 bölüm yayınlamış olsa da bu kadar hızlı bir şekilde değişmesi izleyicilerini şaşkına çevirdi. Peki Ada Masalın’da neler oluyor? Poyraz ve Haziran ayrılıyor mu?

Haziran’ın Ortalığı Karıştıracak İtirafı

Ada Masalı’nda Haziran’ın, Poyraz’dan sakladığı birçok şey ortaya çıkacak. Poyraz’ın ise tavırları o kadar net ki, Haziran’ı affetmeyi düşünmüyor bile. Son iki bölümde ikilinin arası oldukça soğuktu. Bu da gösteriyor ki reytinglerde düşüş yaşanmaya devam ederse dizi finale doğru gidebilir. Final riskiyle karşı karşıya kalan Ada Masalı, izleyicileri tarafından reytingleri arttırma çalışmaları yapıyor. Dizinin televizyonda izlenmesi gerektiğini sosyal medya üzerinden söyleyen izleyicilerin bu girişimleri pek de iyi sonuçlar vermemekte.

Ada Masalı Final Verecek Mi?

Ada Masalı’nın bir yaz dizisi olduğu ve beklentileri pek de karşılayamadığı söyleniyor. İlk bölümleri  sevilerek izlenen dizinin, son bölümlere doğru daha da heyecanlı bir hale gelmesine rağmen dizinin final yapabileceği konuşulmakta. Bu durum hem izleyicileri hem de dizinin sevilen oyuncularını haliyle fazlaca tedirgin etmekte. 


Son Güncelleme: 04.08.2021 01:29
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Anahtar Kelimeler:
Ada MasalıAyça Ayşin TuranAlp NavruzAda Masalı Dizisi
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