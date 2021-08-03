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Aşk Mantık İntikam dizisi Ozan kim? İlhan Şen kim, kaç yaşında?

FOX TV’nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam dizisinin Ozan karakterine hayat veren İlhan Şen dikkatleri üzerine çekiyor. Hal böyle olunca da seyirci oyuncuya dair detayları merak ediyor. Peki, Aşk Mantık İntikam dizisi Ozan kim? İlhan Şen kim, kaç yaşında?

03 Ağustos 2021 Salı 23:56
Aşk Mantık İntikam dizisi Ozan kim? İlhan Şen kim, kaç yaşında?
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Dizinin Ozan karakterini canlandıran İlhan Şen, 19 Aralık 1987’de Bulgaristan’da dünyaya gelmiştir. Oyuncu iki yaşında iken ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınmış ve lise eğitimini Pertvniyal Lisesi’nde almıştır. Ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Yüksek Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 17 yaşı itibari ile modellik kariyerine başlayan Şen, 2008’de Best Model of Turkey yarışmasında En İyi Mayıso Modeli seçilmiş, 2009’da yeniden katılarak da Best Model of Turkey 2009 unvanını alarak 1. Olmuştur. Sofya-Bulgaristan’da yapılan Best Model of The Word 2009 yarışmasında ülkemizi temsil etmiş ve Avrupa’nın En İyi Modeli seçilmiştir.

Oyuncu, modellik deneyimleri sonrasında birçok usta isimden aldığı derslerle oyunculuğa başlamıştır. İlk oyunculuk deneyimi Perspective adlı kısa film olmuştur. Ardından, Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı dizide oynamıştır. Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Seni Çok Bekledim gibi dizilerde oynayan oyuncu şimdilerde ise Aşk Mantık İntikam dizisinin başrolü olarak karşımıza çıkıyor


Son Güncelleme: 03.08.2021 23:56
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Ilhan şenIlhan şen Kim
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