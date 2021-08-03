ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı yayın hayatına başlıyor

ATV, yeni bir diziyi daha ekranlarında göstermeye hazırlanıyor. İkimizin Sırrı adındaki bu dizi daha önce başka isimle yayınlansa da son olarak bu isimde karar kılındı. Güney Kore’de yayınlanan Marriage Contract’ın Türkiye’ye uyarlaması olan İkimizin Sırrı’nın konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler de ortaya çıktı. Peki İkimizin Sırrı’nın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

İkimizin Sırrı’nın Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir?

İkimizin Sırrı dizisinin oyuncu kadrosu Leyla Faray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Deniz Hamzaoğlu, Engin Alkan, Tülay Günal, Ceyhun Mengiroğlu ve Bestemsu Özdemir’den oluşuyor. Bu isimlerden Aras Aydın ve Leyla Faray dizinin başrollerini paylaşacak.

İkimizin Sırrı, oyuncu kadrosuyla birlikte hikayesi ile de iddiasını ortaya koyuyor. Eşini kaybetmiş bir anne, kızıyla beraber hayatına devam ederken beyninde tümör olduğunu öğreniyor. Bu nedenle de kızını emanet edebileceği birisi arıyor. Bir adamla evlilik sözleşmesi yaparak evleniyor. Bu sözleşmenin en önemli detayı ise evlendiği kişinin kendi başına bir şey gelmesi halinde kızına bakacak olması şartı.

Dizi Ne Zaman Başlayacak?

İkimizin Sırrı’nın ne zaman başlayacağı konusunda net bir açıklama bulunmuyor. Fakat diziler için yeni sezonun açılışı olan Eylül ayının dizinin başlangıç tarihi olacağı tahmin ediliyor.