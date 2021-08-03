Baht Oyunu'nun yıldızı Aytaç Şaşmaz’dan içimizi ısıtan paylaşım: Bu zor günlerde herkesi gülümsetti

Ekranların sevilen oyuncusu Aytaç Şaşmaz, Baht Oyunu dizisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı oyuncu ülkemizde yaşanan olaylar karşısında sık sık paylaşımlarda bulundu. Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise herkesi neşelendirdi.
Baht Oyunu çok beğenildi
Yaz aylarında birçok dizinin sezon finali yapmasıyla yeni diziler ekranlara geldi. Bu yaz yeni başlayan dizilerin hepsi çok sevildi. Sevilen yaz dizilerinden biri de Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu oldu. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in yer aldığı dizi uzun bir süre devam edeceğe benziyor.
Aşk iddiaları yayıldı
Sevimli poz
Sevilen oyuncu rol arkadaşı Azra Aksu ile sarılarak paylaştığı bu fotoğraf ile hayranlarını gülümsetti.
Son Güncelleme: 03.08.2021 23:58