Baht Oyunu'nun yıldızı Aytaç Şaşmaz’dan içimizi ısıtan paylaşım: Bu zor günlerde herkesi gülümsetti

Ekranların sevilen oyuncusu Aytaç Şaşmaz, Baht Oyunu dizisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı oyuncu ülkemizde yaşanan olaylar karşısında sık sık paylaşımlarda bulundu. Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise herkesi neşelendirdi.

Baht Oyunu çok beğenildi

Yaz aylarında birçok dizinin sezon finali yapmasıyla yeni diziler ekranlara geldi. Bu yaz yeni başlayan dizilerin hepsi çok sevildi. Sevilen yaz dizilerinden biri de Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu oldu. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in yer aldığı dizi uzun bir süre devam edeceğe benziyor.

Aşk iddiaları yayıldı

Baht Oyunu’nun başrollerini paylaşan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz oldukça beğeniliyor. İkili rol gereği sürekli yan yanalar ve bu anları takipçileri ile paylaşıyorlar. Aşk iddialarına yanıt vermeyen ikilinin bu durum hakkında bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Cemre ile Aytaç hakkındaki aşk iddialarının doğruluğu tartışılsa da Aytaç Şaşmaz, setteki herkesle aynı şekilde anlaşıyor. Küçük rol arkadaşı ile fotoğraf paylaşan Aytaç Şaşmaz, bu durumu kanıtlar nitelikte.

Sevimli poz

Sevilen oyuncu rol arkadaşı Azra Aksu ile sarılarak paylaştığı bu fotoğraf ile hayranlarını gülümsetti.

