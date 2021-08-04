Baş Belası dizisi kamera arkası görüntüleriyle dikkatleri çekti

Baş Belası dizisi Atv'de seyirciyle buluştu. Dizinin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada büyük etki yarattı. İrem ve Şahin karakterlerinin çekişmesi dikkat çekti. Baş Belası dizisinde neler olacak?

Baş Belası dizisi

Baş Belası dizisi yakın zamanda ATV kanalında yayınlanacak. Polisiye ve aşk konusunun harmanlanmış olacağı söylenmektedir. Baş Belası dizisinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Set çalışanları ve oyuncular büyük bir çaba içerisinde yer almaktadır. Baş Belası dizisinde gizli bilgileri sızdıran ve çalışanlara zor anlar yaşatan kişi ortaya çıkacak. Atv yeni dizisiyle dikkatleri çekmeyi başardı.