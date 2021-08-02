Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizinin çekim yeri değişecek mi?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 2.sezon çekimleri başlamak üzere. TRT 1’in sevilen dizisi ilk sezon az bölüm yayınlanmasına rağmen çok sevilmişti. Kıbrıs halkından tepki alan dizi, yayın hayatına devam etme kararı aldı.2.sezon ne zaman?

Bir Zamanlar Kıbrıs 2.sezon

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmemektedir. Eylül ayında seyirciyle buluşması beklenmektedir. Dizinin oyuncu kadrosunda Pelin Karahan, Ahmet Kural ve Serkan Çayoğlu gibi isimler yer almaktadır.

Dizinin yeni sezonu KKTC’de çekilmeyecek. Gelen tepkilerden sonra dizinin çekiminin Ayvalık’ta devam etmesi beklenmektedir. Dizi yönetimi bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama gelecektir.