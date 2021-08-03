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Cam Tavanlar dizisi final bölümüyle ekrana geliyor!

Final kararı alan Cam Tavanlar dizisinin final bölümü fragmanı yayınlandı. Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan dizi maalesef beklediği gibi bir sonuç alamadı ve final kararı alındı. Peki, Cam Tavanlar dizisi final bölümü ne zaman? İşte tüm detaylar…

03 Ağustos 2021 Salı 12:16
Cam Tavanlar dizisi final bölümüyle ekrana geliyor!
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Yayın hayatına yeni başlayan Cam Tavanlar dizisi yedi bölüm sonunda final yaparak ekranlara veda etme kararı aldı. Final kararının açıklanması sonrasında seyirci final tarihini merak ederken, dizinin final bölümü fragmanı yayınlandı ve seyircinin merakı giderilmiş oldu.

Cam Tavanlar dizisinin final yapma nedeni

Dizinin final kararı almasının en önemli nedeni reyting oranlarındaki düşüş. Sıralamalarda altlarda yer alan dizi, diğer yaz dizileriyle yarışamadı.

Cam Tavanlar dizisi final tarihi

Cam Tavanlar dizisi sekizinci bölümüyle final yapıyor. Bu hafta ekranlara gelen bölüm dizinin son bölümü olacak ve dizi yayın hayatını sonlandıracak.


Son Güncelleme: 03.08.2021 12:16
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Cam Tavanlar Dizisi FinalCam Tavanlar
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