İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Cam Tavanlar neden final yaptı? Cam Tavanlar dizisinin final kararında Sen Çal Kapımı detayı

Cam Tavanlar dizisi Show TV'de yayınlanmaya başladı. Yaz aylarında yayınlanmaya başlayan dizinin en büyük rakibi Sen Çal Kapımı dizisi oldu. Cam Tavanlar dizisi final yaptı. Cam Tavanlar dizisi neden final yaptı? Bu haberimizde Cam Tavanlar dizisinin final kararında Sen Çal Kapımı dizisinin etkisini sizler için derledik. İşte Cam Tavanlar dizisinin final yapma sebebi...

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:58
Cam Tavanlar neden final yaptı? Cam Tavanlar dizisinin final kararında Sen Çal Kapımı detayı
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanan Cam Tavanlar dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca final kararı aldı. Cam Tavanlar dizisinin final gününde reyting çekişmesi dikkat çekti. Reyting çekişmesini hangi dizi kazandı?

Cam Tavanlar neden final yaptı?

Cam Tavanlar dizisi 8.bölümüyle ekranlara veda etti. Çarşamba günü yayınlanan dizinin en büyük rakibi Sen Çal Kapımı isimli diziydi. Reyting mücadelesi veren bu iki dizide kazanan Sen Çal Kapımı dizisi oldu. Reytinglerde yaşanan düşüşler ve istenilen reyting oranının gelmemesiyle dizi ekranlara veda etti. Dizinin başrollerinde yer alan Bensu Soral ve Kubilay Aka, sosyal medya hesaplarından dizinin final kararını sevenleriyle paylaştı.


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cam Tavanlar Neden Final Yaptı?Cam Tavanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri
Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır?
Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır?
Olmaz Oluversin Gari filminin konusu ne? Olmaz Oluversin Gari oyuncuları kimler?
Olmaz Oluversin Gari filminin konusu ne? Olmaz Oluversin Gari oyuncuları kimler?

Popüler Haberler

Motosiklet Ehliyeti kaç yaşında alınıyor ve istenen belgeler nelerdir?
Evleneceklere müjde! Bankalar 50.000 TL'lik evlilik kredisi kampanyalarını duyurdu!
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi hacker filmleri
Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır?
Sivas Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır ve Sorgulanır?
Eylül 2021 burç yorumları
Galatasaray yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak?
ÇEV burs başvurusu şartları nelerdir? 2021 ÇEV burs başvuruları nasıl yapılır?
Instagramda keşfete düşmek için kullanılan yöntemler rehberi
15 Temmuz kaç yılında oldu?
Haziran 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
2021 yılı rapor onaylama süresi kaç gün?
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
SGK'da neden eksik gün çıkıyor? SGK eksik gün bildirim formu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.