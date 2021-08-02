Cam Tavanlar neden final yaptı? Cam Tavanlar dizisinin final kararında Sen Çal Kapımı detayı

Show TV ekranlarında yayınlanan Cam Tavanlar dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca final kararı aldı. Cam Tavanlar dizisinin final gününde reyting çekişmesi dikkat çekti. Reyting çekişmesini hangi dizi kazandı?

Cam Tavanlar neden final yaptı?

Cam Tavanlar dizisi 8.bölümüyle ekranlara veda etti. Çarşamba günü yayınlanan dizinin en büyük rakibi Sen Çal Kapımı isimli diziydi. Reyting mücadelesi veren bu iki dizide kazanan Sen Çal Kapımı dizisi oldu. Reytinglerde yaşanan düşüşler ve istenilen reyting oranının gelmemesiyle dizi ekranlara veda etti. Dizinin başrollerinde yer alan Bensu Soral ve Kubilay Aka, sosyal medya hesaplarından dizinin final kararını sevenleriyle paylaştı.