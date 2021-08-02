Çukur Oyuncusu EDHO'ya Katılıyor!

ATV’nin sevilen dizilerinden bir olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniz sezona hazırlıklarını sürdürüyor. İlyas Çakırbeyli olarak tanıdığımız Ozan Akbaba’nın diziden ayrılacağını öğrenmiştik. Ozan Akbaba’nın diziden ayrılacağını öğrendikten sonra yerine gelecek yeni ismin kim olacağı araştırılıyordu. Merak konusu olan bu durum sonucunda diziye katılacak ismin çoktan belirlendiği ortaya çıktı. Çukur dizisinde fırtınalar estiren ünlü oyuncuyla anlaşıldığı öğrenildi. Böylelikle EDHO’da oluşan başroldeki açıklıkta giderilmiş oldu.

Çukur’un İdris Koçovalı’sı EDHO’ya Katılacak

Ercan Kesal EDHO’da Hangi Karaktere Hayat Verecek

EDHO dizisine katılacak olan yeni ismin daha önce Çukur dizisinden tanıdığımız bir isim olduğu ortaya çıktı. EDHO’ya katılacak ismin Çukur dizisinin sevilen oyuncularından biri olan ve İdris Koçovalı olarak tanıdığımızolduğu öğrenildi. Durum böyle olunca Show TV Çukur izleyicileri de ATV erkanlarındaki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini merak etmeye başladı. Dizinin yeni sezonunda ikilinin fırtına gibi eseceği söyleniyor. İki dizinin konu ve türleri bir yerde birbirine benzediği için Çukur dizisi izleyici kitlesinin artık EDHO izlemeye başlaması da normal karşılanacak.

Çukur’un İdris Koçovalı’sı Ercan Kesal’ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki hayat vereceği karakter haliyle merak ediliyor. Oyuncu için henüz bir şey belirlenmiş değil. Sosyal medyada veya diğer yerlerde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Tüm bunlara rağmen Ercan Kesal’ın EDHO’ya Koçovalı karakteriyle gelmesi beklenmiyor. Çünkü Çukur dizisinde karakterin öldüğünü hatırlıyoruz. Yakın zamanda daha net bilgiler verilecektir.