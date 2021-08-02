Çukur Oyuncusu EDHO'ya Katılıyor!

ATV’nin sevilen dizilerinden bir olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniz sezona hazırlıklarını sürdürüyor. İlyas Çakırbeyli olarak tanıdığımız Ozan Akbaba’nın diziden ayrılacağını öğrenmiştik. Ozan Akbaba’nın diziden ayrılacağını öğrendikten sonra yerine gelecek yeni ismin kim olacağı araştırılıyordu. Merak konusu olan bu durum sonucunda diziye katılacak ismin çoktan belirlendiği ortaya çıktı. Çukur dizisinde fırtınalar estiren ünlü oyuncuyla anlaşıldığı öğrenildi. Böylelikle EDHO’da oluşan başroldeki açıklıkta giderilmiş oldu.
Çukur’un İdris Koçovalı’sı EDHO’ya Katılacak
Ercan Kesal EDHO’da Hangi Karaktere Hayat Verecek
Çukur’un İdris Koçovalı’sı Ercan Kesal’ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki hayat vereceği karakter haliyle merak ediliyor. Oyuncu için henüz bir şey belirlenmiş değil. Sosyal medyada veya diğer yerlerde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Tüm bunlara rağmen Ercan Kesal’ın EDHO’ya Koçovalı karakteriyle gelmesi beklenmiyor. Çünkü Çukur dizisinde karakterin öldüğünü hatırlıyoruz. Yakın zamanda daha net bilgiler verilecektir.