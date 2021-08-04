Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?

Milyonlarca devlet memuru, birçok ihtiyacını gidermek için kimi zaman kredilere başvurabiliyor. Bu kredilerden bazıları da faizsiz olabiliyor. Peki devlet memurları bu kredilerden yararlanmalarını sağlayacak özel haklara sahip olup olmadıklarını öğrenmek üzere arama motorlarına yöneldi.

Devlet memurlarının faizsiz kredilerden yararlanamadığını belirtmekte fayda var. Fakat faizsiz kredileri şartlarını sağlayan kişiler için kredi sağlayan bankalar var. Bu bankalar ise şunlar:

- Ziraat Katılım Bankası

- Vakıf Katılım Bankası

- Emlak Katılım Bankası

- Albaraka Türk Katılım Bankası

- Kuveyt Türk Katılım Bankası

- Türkiye Finans Katılım Bankası

Yukarıda belirtilen bankalardan alınan krediler ile beraber memurlar ihtiyaç, konut ve taşıt gibi birçok kredi fırsatından yararlanabilecek. Fakat bu bankaların diğer bankalara göre daha katı şartlara sahip olduğunu unutmamak gerek.