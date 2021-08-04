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Dünya Ticaret Merkezi filmin konusu nedir?

Dünya Ticaret Merkezi filmi son zamanlara damgasını vuran yapıtlardan biri oldu. Dünya Ticaret Merkezi filminin konusu nedir? IMDB puanı ne? Oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? İzleyenlerin yorumu nasıl? Film hakkında merak edilen her şey burada!

04 Ağustos 2021 Çarşamba 01:43
Dünya Ticaret Merkezi filmin konusu nedir?
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Dünya Ticaret Merkezi filmi son zamanlara damgasını vuran yapıtlardan biri oldu. Gerçeğe oldukça yakın içeriği olan film, en çok izlenilenler arasında oldu. 

Bide siz değerli okuyucularımız için film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

Geçmişten ve gelecekten kesitler sunan hatta benzerliği olan filmlere karşı daha meraklı olma durumu filme eklenenler arasında yerini aldı.

2001'de yaşanılmış olayların perdeye yansıtılması filmin çekiciliğini ortaya çıkarmıştır. Yönetmen koltuğunda Oliver Stone'un oturduğu yapıtta, saldırı ve saldırının arkasında yatan gerçek nedenlerin ortaya konulması heyecanlı dakikalar yarattı. 

Göçük altında kalan iki polisin yaşam mücadelesi ekrana geliyor. Aksiyon ve gerilim severler için kaçırılmayacak bir tatta olan filmin IMDB puanı 5,9 

Dünya Ticaret Merkezi film fragmanı izle!

Oyuncu kadrosu; Nicolas Cage – John McLoughlin, Maria Bello – Donna McLoughlin, Connor Paolo – Steven McLoughlin, Michael Peña – Will Jimeno, Armando Riesco – Antonio Rodrigues, Jay Henandez – Dominick Pezzulo, Jon Benthal – Christopher Amoroso ve Morgan Flynn – Caitlin McLoughlin


Son Güncelleme: 04.08.2021 01:43
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Anahtar Kelimeler:
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